Plus de pitié : sans ce document payant, vous resterez bloqué à la porte de l'avion

Fini la tolérance, sans ce document payant, l'embarquement sera refusé aux voyageurs qui ne montreront pas patte blanche !

Electronic Travel Authorisation (ETA) : ce document en anglais ne vous dit sans doute pas grand chose mais il est pourtant d'une importance capitale. Avec ce fameux sésame, les règles pour pouvoir embarquer sur de nombreux vols au départ de la France vont devenir plus drastiques. Il en sera de même pour le rail, en l'occurrence pour ceux qui ont l'intention de traverser l'un des ouvrages les plus spectaculaires du continent : le tunnel sous la Manche. Vous l'avez compris, les règles pour se rendre au Royaume-Uni vont se durcir.

La nouvelle mesure prend effet dès ce 25 février 2026. Depuis avril 2025, les autorités britanniques ont progressivement mis en place ce système d'autorisation électronique de voyage, l'ETA. Cette mesure concerne tous les visiteurs exemptés de visa, incluant donc les ressortissants français et européens, américains, canadiens ou australiens.

Sauf que pendant près d'un an, une période de transition plutôt clémente a permis aux voyageurs distraits ou mal informés de passer entre les mailles du filet. Les compagnies aériennes acceptaient encore d'embarquer des passagers sans cette autorisation. Ils pouvaient alors régulariser leur situation à l'arrivée ou voyager pendant que leur demande était en cours de traitement.

C'est fini ! Le ministère français des Affaires étrangères le confirme explicitement aux voyageurs français dans une note publiée le 3 février 2026 : "A compter du 25 février 2026, tout voyageur dépourvu de cette autorisation électronique de voyage s'exposera à un refus d'embarquement."

Les compagnies aériennes, quelle que soit leur nationalité, devront vérifier systématiquement ce document lors de l'enregistrement. Quelques exceptions existent. Les citoyens britanniques et irlandais, les personnes disposant d'un visa ou d'une autorisation de résidence au Royaume-Uni, ainsi que les passagers en transit qui ne passent pas par le contrôle des frontières sont dispensés de cette formalité. Les enfants voyageant dans le cadre de voyages scolaires avec le formulaire spécifique France-Royaume-Uni bénéficient également d'une exemption.

Pour les autres, les autorités et compagnies seront sans pitié ! Mauvaise nouvelle, obtenir l'ETA demande un peu d'anticipation et... n'est pas gratuit ! Pour se le procurer, il faut se rendre sur le site officiel du gouvernement britannique ou l'application mobile "UK ETA" disponible sur les principales plateformes de téléchargement. Le formulaire, entièrement en anglais, requiert des informations personnelles et les détails du passeport. Il est possible d'effectuer des demandes groupées pour plusieurs personnes, ce qui facilite les démarches pour les familles. Car chaque voyageur, y compris les enfants, doit disposer de sa propre autorisation.

Une fois obtenue, l'ETA reste valable pendant deux ans ou jusqu'à l'expiration du passeport, selon l'échéance la plus proche. Durant cette période, elle permet des entrées multiples au Royaume-Uni pour des séjours touristiques, familiaux ou professionnels n'excédant pas six mois par voyage. Le coût de cette autorisation obligatoire est fixé à 16 livres sterling, soit environ 19 euros. Attention aussi aux arnaques, seul le site officiel est habilité. D'autres sites vous promettent l'obtention du document mais vous le font payer plus cher !