Les Français pourront profiter d'une semaine de vacances offertes par le gouvernement grec - qui sera concerné ?

Le gouvernement grec va offrir une semaine de vacances gratuites en 2024. Ce n'est pas une blague. Découvrez à qui cette offre s'adresse.

Des vacances sans aucun frais ? Cela semble être une blague, n'est-ce pas? Pourtant, ce n'est pas le cas. Les Français auront bel et bien la possibilité de visiter gratuitement la Grèce, et plus précisément la célèbre et très prisée île de Rhodes. Celle-ci a récemment été touchée par de graves incendies, gâchant les vacances de nombreux touristes. Beaucoup ont été découragés par cette situation, c'est pourquoi le gouvernement grec souhaite reconstruire la confiance et restaurer ce petit paradis sur terre.

Qui peut profiter de ce séjour gratuit à Rhodes ?

Depuis des années, le tourisme est le principal moteur économique de la Grèce, aidant le pays à sortir de la crise. Les récents incendies ont malheureusement affecté l'image du pays, et nombre de personnes pourraient décider, par mesure de sécurité, d'opter pour une autre destination dans les mois à venir. Certains pourraient même hésiter à choisir Rhodes ou d'autres îles grecques pour leurs futures vacances.

Face à cela, le gouvernement grec souhaite offrir un séjour gratuit pour ceux dont les vacances ont été perturbées par ces incendies. Le Premier ministre grec Kyriakos Micotakis a déclaré à la télévision britannique ITV que, en collaboration avec les autorités locales, ils offriront un séjour d'une semaine gratuit à Rhodes au printemps ou à l'automne de l'année prochaine pour les touristes qui ont dû fuir l'île en juillet en raison des incendies. Cela signifie que les Français, qui ont vécu des moments difficiles, auront une nouvelle occasion de visiter Rhodes. Les détails ne sont pas encore connus, notamment concernant la prise en charge par des agences de voyage ou si les touristes devront tout organiser par eux-mêmes. Si c'est le cas, l'idée de "gratuité" pourrait avoir ses limites.

Cette année, le mauvais temps sur une grande partie de la France et des tarifs élevés ont conduit de nombreux vacanciers à exprimer leur mécontentement. Cela pourrait les pousser à partir à l'étranger en 2024. Et on peut les comprendre. De nombreux pays offrent des vacances à des tarifs plus abordables, même en comptant le transport. La qualité des services est souvent supérieure et, surtout, le beau temps est plus garanti.