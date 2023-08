Dans ce paradis sans touristes, on mange du poisson, on boit et on dort pour 15 € par jour

Un havre sûr sans touristes, où vous pouvez manger du poisson, boire et dormir pour 15€ par jour. Une destination qui vous séduira dès le premier regard !

Si vous rêvez de vacances à la mode de Mykonos, avec des plongeons dans la piscine au rythme des derniers hits et des cocktails glacés, vous êtes définitivement au mauvais endroit. Le magnifique vieux Trikeri est réservé à quelques privilégiés. Très peu en effet. Il s'agit d'un petite îlot brute d'une beauté envoûtante dans le sud du Pélion en Grèce, où le temps semble s'être arrêté. Des vacances économiques cinq étoiles !

Vous le comprendrez dès que vous déciderez de la visiter. Emportez votre maillot de bain, quelques vêtements de tous les jours, votre moitié et un bon livre. C'est vraiment tout ce dont vous aurez besoin. On y accède uniquement par taxi maritime ! Vous ne rencontrerez pas une seule voiture sur l'îlot. C'est complètement inutile car vous pouvez traverser l'île d'un bout à l'autre en trois heures de marche. Les plages sont peu nombreuses, mais elles vous satisferont pleinement. Les locaux les appellent Afetka, Agia Sofia et Prasini Ammos, toutes proches les unes des autres. Sauvages, avec des eaux turquoise et d'une propreté que vous aurez du mal à croire, elles vous donneront envie de ne jamais les quitter.

À votre arrivée, vous ne trouverez qu'une poignée d'habitants permanents qui vivent de leurs entreprises sur l'île : leurs tavernes traditionnelles, les logements à louer et les cafés. Si vous n'avez jamais bu un café grec avec une telle vue, vous ne pouvez pas imaginer ce que vous manquez. La meilleure chose à faire est de laisser les serveurs remplir votre table avec les délices du jour. Ils savent toujours ce qui mérite d'être dans notre assiette.

Où loger à Trikeri? Seriez-vous prêt à dire "oui" à un séjour au Monastère de la Panagia Evangelistria, situé au sommet de la colline de l'île? Il s'agit d'une magnifique église qui a commencé à être construite par les pirates en 1825, après la découverte de la célèbre icône de la Panagia au pied d'un arbre. Elle a été achevée en 1837. Là, 5 000 femmes "de gauche" qui ont été exilées en raison de leurs convictions politiques pendant la guerre civile y ont vécu.

Aussi étrange que cela puisse paraître, ceux qui choisissent de séjourner dans l'une des 100 cellules du Saint Monastère, profitant de la vue enchanteresse, de l'isolement, du petit déjeuner frais dans la cour pavée et de la tranquillité absolue, le recommandent sans hésitation. Et le meilleur? Des vacances très bon marché... Un couple peut y séjourner pour moins de 15 euros par jour.