C'est le village le moins cher pour acheter une maison. On y trouve des logements au prix d'une voiture : et tout cela dans l'une des plus belles régions d'Europe.

Il est situé en Espagne, son nom est Alcaudete de la Jara et il est magnifique. Mais en plus c'est l'un des villages les moins chers de tout le continent européen. Ce petit village est situé non loin de Tolède, au sud-ouest de la capitale espagnole, Madrid. Une maison de 100 mètres carrés à Alcaudete de la Jara coûte si peu qu'il est difficile d'y croire. Seulement 300 euros le mètre carré, soit 30 000 euros. Dans les grandes villes, avec 30 000 euros, il est bien sûr impossible d'acheter une maison de 100 mètres carrés. Mais même un garage pour la voiture vaut plus cher que cela !

Le prix moyen au mètre carré pour ce petit village espagnol est - pour être précis - de 329 euros. Mais cela reste une moyenne, il y a donc des maisons plus chères et d'autres encore moins chères. Cela dépend beaucoup de l'emplacement et de l'état du bâtiment, comme partout ailleurs.

La nature qui entoure ce "pueblo" est remarquable : la rivière Rio Jebalo traverse le village, créant des canyons et des vallées spectaculaires. A proximité, la Via Verde de la Jara est une ancienne voie ferrée transformée en sentier pour piétons, cyclistes et cavaliers. Elle s'étend sur plus de 50 km à travers la comarque de La Jara, dans la province de Tolède. Elle offre aux marcheurs un paysage naturel riche et varié, en traversant des tunnels, des viaducs et des zones boisées. Les Via Verdes (voies vertes) en Espagne sont des initiatives qui réutilisent les anciennes infrastructures ferroviaires pour promouvoir le tourisme durable et offrir des espaces récréatifs.

On pourra notamment visiter le viaduc de Azután, ou pont Amador, qui enjambe le réservoir du même nom, relie les municipalités de Calera y Chozas et Aldeanueva de Barbarroya avec une longueur de 365 m et une hauteur maximale de 60 mètres. Le viaduc est le plus monumental de tout le tracé ferroviaire Talavera de la Reina - Villanueva de la Serena. Il est composé de 11 sections, 3 arcs de 16 mètres, 3 arcs paraboliques de 40 mètres et 5 autres de 16 mètres. La fin de la construction du viaduc remonte à 1962 et il est réalisé en béton.

Il y a aussi de nombreux autres sentiers naturels, parcs naturels et points de vue panoramiques. Acheter une maison à Alcaudete de la Jara, ce n'est donc pas seulement faire des économies, c'est aussi vivre en contact avec la nature. Être loin du stress urbain, des horaires décalés, du rythme effréné et de la pollution de l'air. Que demander de plus ?