Le top 10 des petits paradis où partir en vacances en France cet été

Balazuc, un petit village bourré de charme

En Ardèche, Balazuc est idéal pour combiner découverte du patrimoine médiéval et baignades dans la rivière. Depuis ce village classé parmi les "Plus beaux villages de France", on randonne jusqu’au Cirque des Gens qui offre l’une des plus belles vues sur les Gorges de l’Ardèche.