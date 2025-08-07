Les 10 plus belles plages de France directement accessibles en train

La plage du Verdon, desservie par le train de la Côte bleue

Le train de la Côte bleue qui rallie Marseille à Miramas dessert la plage du Verdon à l'arrêt La Couronne. Cette plage abritée dans une anse concave, à l'eau calme et au sable fin, est considérée comme la plus grande de la côte. Elle propose restauration et services de pédalos.