Les 10 plus belles plages de France directement accessibles en train

La plage du Sillon, célèbre pour ses troncs brise-vague, est située à 15 minutes à pied de la gare de Saint-Malo, la célèbre cité corsaire de Bretagne desservie depuis Paris en 2h30 de TGV. En face, les îles du Grand Bé et du Petit Bé peuvent se visiter à marée basse.
Le bord de mer provençal de Bandol est accessible en train, par le TER depuis Toulon (comptez 4h depuis Paris via le TGV incluant la correspondance par TER en gare de Toulon). A 15 minutes à pied de la gare, découvrez la plage de Renécros, une jolie plage de sable fin abritée.
L'immense plage de sable fin de Deauville se trouve à 20 minutes à pied de la gare de Trouville-Deauville, accessible en TGV à 2 heures de Paris à peine. Le trajet jusqu'à la plage offre une balade agréable dans le centre-ville bordé de belles villas et hôtels chics.
Sur la sublime French Riviera à Villefranche-sur-Mer, non loin de la frontière italienne, la plage de sable fin des Marinières donne sur une grande baie ensoleillée à l'eau transparente. Elle est desservie par la gare du TER située juste au-dessus, à 5 minutes à pied à peine !
La station balnéaire du Croisic est située sur la côte sauvage de Loire-Atlantique et est desservie depuis Paris en 3h30 de TGV. Sa petite plage de Port-Lin est située au plus près de la gare, à 500 mètres au sud.
Située sur la Côte de Lumière en Vendée, la Grande Plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est accessible à une vingtaine de minutes à pied depuis la gare de la station balnéaire (comptez 3h30 depuis Paris via le TGV incluant la correspondance par TER en gare de Nantes).
Le train de la Côte bleue qui rallie Marseille à Miramas dessert la plage du Verdon à l'arrêt La Couronne. Cette plage abritée dans une anse concave, à l'eau calme et au sable fin, est considérée comme la plus grande de la côte. Elle propose restauration et services de pédalos.
La gare de La Baule-Escoublac, à 3 heures de TGV de Paris sans correspondance, est située à 15 minutes à pied d'une des plus belles et longues plages de France, se déroulant sur 8 kilomètres de sable sur la Côte d’Amour.
La sublime plage de galets aux eaux turquoise de Dieppe, côtoyée par une piscine d'eau de mer à ciel ouvert, est à 10 minutes à pied de la gare, avec vue imprenable sur le château. Depuis Paris, on s'y rend en TGV jusqu'à Rouen avec correspondance en TER jusqu'en gare de Dieppe.
La gare de Pornic, desservie par le TER de Nantes (comptez 3h30 depuis Paris via le TGV incluant la correspondance par TER en gare de Nantes), est située directement sur le port. La plage la plus proche, à quelques centaines de mètres à peine de la gare, est celle du Château.
