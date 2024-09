Toutes les couleurs sont permises dans les quartiers de ces villes de France

A Brest, une ode à la couleur rue Félix-Le Dantec

On dit de Brest que c'est une ville triste, détrompez-vous ! La rue la plus connue pour ses couleurs à Brest est Félix-Le Dantec. D'autres comme Camille-Desmoulins et Condorcet ont suivi. La ville encourage ses habitants à repeindre leur maison via des aides.