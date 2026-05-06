Frais et attachant, c'est le film français à ne pas rater au cinéma cette semaine

On vous recommande cette comédie française, sacrée au Festival de l'Alpe d'Huez et qui sort dans les salles obscures ce mercredi.

Chaque début d'année, le Festival de l'Alpe d'Huez met à l'honneur la comédie française. A l'issue des projections, un palmarès est établi pour sacrer les meilleures comédies de l'édition en cours. Pour l'année 2026, le jury a sacré C'est quoi l'amour ?, une comédie française tendre et attachante signée Fabien Gorgeart. Elle a remporté le Grand Prix (récompense suprême de l'édition) et le prix d'interprétation féminine pour Laure Calamy, qui incarne le rôle principal.

C'est quoi l'amour est un film sur les familles recomposées. On suit particulièrement Marguerite, qui reçoit un jour la visite de son ex : il lui demande de l'aider à faire annuler leur mariage à l'Eglise pour qu'il puisse épouser sa nouvelle compagne. Ce qui n'est qu'une simple formalité (ou presque) civilement, s'avère plus compliqué que prévu du côté religieux et va les mener jusqu'à Rome, avec leurs enfants et leurs nouveaux conjoints respectifs.

© ©JulienPanie

Les spectateurs reconnaitront plusieurs visages connus du cinéma français au casting : Laure Calamy (Antoinette dans les Cévennes, Dix pour cent) incarne le rôle principal, face à Vincent Macaigne (La venue de l'avenir, Bonnard, Pierre et Marthe), Lyes Salem (Avignon), Mélanie Thierry (Connemara, La princesse de Montpensier) ou encore Céleste Brunnquell (En thérapie) et Grégoire Leprince-Ringuet (La pie voleuse, Les chansons d'amour).

Fabien Gorgeart signe une comédie tendre et fine sur la famille recomposée qui évite les clichés du genre. Plutôt que d'offrir une comédie de remariage, il s'interroge sur la manière de faire famille et les différentes façons d'aimer à travers les différentes étapes de la vie (les premiers liens passionnés de l'adolescence, les doutes qui peuvent venir avec l'engagement, la nostalgie de la romance de jeunesse, la relation amoureuse qui se transforme après un divorce...).

Drôle et fin sans être hilarant, C'est quoi l'amour est davantage un portrait de la famille et de l'amour moderne, jusqu'à une scène finale, explosion d'émotion et de douceur. Sa réussite principale reste toutefois son irrésistible casting, Laure Calamy et Vincent Macaigne en tête, délicieux dans le rôle de ces deux ex qui s'apprécient et cherchent, encore, à se séparer, ou à renouer, ou les deux. A découvrir au cinéma dès ce mercredi 6 mai 2026.