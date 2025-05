A Cannes, Bill Murray se cache dans le public et fait le chauffeur de salle pour un anniversaire

Bill Murray a fait le show en conférence de presse pour soutenir l'un de ses réalisateurs fétiches, Wes Anderson.

Le Festival de Cannes peut réserver de nombreuses surprises, mêmes aux habitués ! Généralement, les conférences de presse en marge de la compétition sont des moments très balisés (et banalisés) : il s'agit pour les journalistes du monde entier de venir poser des questions aux équipes des films présentés durant la quinzaine (une seule par personne, mais chacun essaie de profiter le plus longtemps possible du moment où il a le micro). A elles ensuite d'assurer la meilleure promo de leur travail le temps d'une trentaine de minutes millimétrées.

Pas de place à l'improvisation donc. Mais ce lundi 19 mai, la conférence de presse de The Phoenician Scheme est venue faire exception et apporter un vent de fraicheur à l'événement très cadré. Ceci grâce à un invité surprise, Bill Murray. Présent dans la plupart des films de son ami Wes Anderson, l'acteur tient un tout petit rôle dans le long-métrage présenté en compétition officielle.

Mais alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il figure sur le podium réservé à l'équipe du film, aux côtés de Wes Anderson, Benedict Cumberbatch, Michael Cera, Benicio del Toro, Mia Threapleton, Riz Ahmed, Rupert Friend ou encore Richard Aoyade, surprise : Bill Murray s'est installée dans le public, aux côtés de Roman Coppola, fils du réalisateur légendaire qui a également travaillé comme scénariste sur le film.

Bill Murray dans l'assistance lors de la conférence de presse de The Phoenician Scheme (à une place réservée à l'avance quand même). © Manon Bricard.

En entrant dans la pièce, Bill Murray a surpris tout le monde. Applaudi par le public à son arrivée, il s'est ensuite levé pour applaudir chaleureusement l'équipe avant d'inviter les journalistes présents à faire de même. Se tournant ensuite vers le réalisateur, il va lâcher deux mots, "public difficile", avec une moue circonspecte mais avec humour, avant d'écouter toute la conférence de presse.

Jusqu'à ce que Wes Anderson soit invité à s'exprimer sur le rapport à la famille développé dans The Phoenician Scheme. Le réalisateur texan a alors précisé qu'il avait une fille, tout comme son collaborateur Roman Coppola. Avant d'ajouter : "elle fête d'ailleurs ses 14 ans aujourd'hui".

Il n'en fallait pas plus pour que Bill Murray se lève, fasse aussi lever l'adolescente (petite-fille de Francis Ford Coppola donc), et invite le public à l'applaudir, avant que toute la salle n'entame un "joyeux anniversaire". A la sortie de la salle, Bill Murray s'est prêté au jeu des photos et des autographes pour quelques chanceux. Des conférences de presse aussi animées, spectaculaires et bon enfant, on en voudrait tous les jours !