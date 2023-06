Quand Elton John se déguise en gorille... Iggy Pop, "imbibé d'acide", a une réaction pas ordinaire

Certaines pop stars ont construit leur carrière et leur légende sur des tubes, des concerts et des albums, mais aussi sur des anecdotes improbables... A l'image d'Elton John.

Attention à qui vous faites des blagues et dans quel contexte. Elton John a fait les frais d'un improbable canular, tenté sur son ami, une autre star, Iggy Pop. Dans son autobiographie baptisée Moi, Elton John, sortie en 2019 et comptant d'incroyables histoires de vie, Reginald Kenneth Dwight, plus connu sous le nom d'Elton John, raconte cette péripétie des années 1970. Nous sommes alors à Atlanta, aux États-Unis, lors d'un concert des Stooges, groupe de rock américain formé en 1967 et emmené par Iggy Pop.

Elton John, dont l'amour des costumes n'est pas un mystère, décide d'apparaître par surprise sur scène derrière son ami... déguisé en gorille "pour faire une surprise à Iggy Pop" et "ajouter au bazar ambiant", raconte le chanteur dans son autobiographie. Mais tout ne s'est évidemment pas passé comme prévu.

Elton John raconte : "Si jamais tu as l'intention de débouler sur une scène déguisé en gorille pour surprendre quelqu'un, vérifie toujours auparavant que la personne concernée n'est pas tellement imbibée d'acide qu'elle sera incapable de faire la différence entre un type déguisé et un vrai gorille. Je l'ai compris dès l'instant où mon apparition a été accueillie non par des barres de rire, mais par un Iggy Pop paniqué, prenant ses jambes à son cou en poussant de grands hurlements." Une séquence qui a dû marquer plus d'un spectateur...