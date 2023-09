Duel inattendu entre Freddie Mercury et John Lennon : lequel de leur piano sera le plus cher ?

Le piano de Freddie Mercury est à vendre à Londres, lors d'une vente aux enchères qui débute ce mercredi ; celui de John Lennon le sera à la fin du mois.

Manuscrits, meubles, tableaux d'immenses peintres, bibelots, vêtements, photos... A partir de ce mercredi 6 septembre, des milliers d'objets ayant appartenu à Freddie Mercury sont mis en vente, à Londres, par Sotherby's, célèbre multinationale britannique de vente aux enchères. Parmi les objets mis en vente par l'héritière de l'artiste, Mary Austin, qui fut son amie proche et ancienne fiancée, on compte donc les manuscrits des plus grands tubes de Queen, dont celui de Bohemian Rhapsody, des tableaux de Chagall, Dali ou Picasso, des vêtements et costumes de scène, mais aussi des photos personnelles ou des bouteilles de l'artiste.

Mais la pièce maîtresse de la vente restera probablement le piano de la star britannique : un quart de queue Yamaha qu'il avait acheté en 1975 et sur les touches duquel il a composé la quasi-intégralité des tubes de Queen. Valeur estimée : entre deux et trois millions de livres sterling, (entre 2,3 et 3,5 millions d'euros), estime l'AFP.

Ce piano sera-t-il vendu plus cher que celui d'une autre légende planétaire : John Lennon ? A la fin du mois de septembre sera mis en vente, aux États-Unis, le piano à queue Baldwin, ayant appartenu au fondateur de Beatles et à son épouse, Yoko Ono. Ce dernier l'avait acheté à New York en 1978, avant de l'offrir l'année suivante à son ami Sam Green, un commissaire priseur d'art. Sur ce piano, John Lennon avait composé l'album Double Fantasy. A noter également que ce fameux instrument est également passé sous les doigts d'Andy Warhol. De quoi faire grimper le prix pour décrocher le titre de piano le plus cher ?