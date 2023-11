Spotify et Deezer ne veulent pas que ça se sache ! La musique est gratuite et sans pub sur ces sites de streaming

Qui écoute encore de la musique depuis les versions gratuites des plateformes payantes ? Il existe des sites de streaming de musique sans pub, qui s'utilisent sans avoir à débourser un centime.

Écouter de la musique en streaming gratuitement et sans publicité peut être un vrai défi, car la plupart des services de streaming gratuits incluent des publicités pour financer leur modèle économique. Et la plupart des utilisateurs acceptent d'écouter ou de visionner de la publicité en contrepartie de quelques moments de musique.

C'est pourtant un vrai plaisir de ne pas être interrompu par des annonces intempestives, complètements subies et très invasives : parfois, elles viennent même se glisser au milieu des morceaux, comme sur Youtube Music. Et sur Spotify ou Deezer, la publicité est une vraie gêne pour les mélomanes.

Il existe cependant quelques solutions pour écouter de la musique en streaming gratuitement et sans publicité. Savez-vous quelle est la meilleure manière de faire ?

Si vous pensez aux bloqueurs de publicités pour écouter Spotify Free ou Deezer Free, oui, cela peut être une option. Mais cette méthode peut violer les conditions d'utilisation des plateformes et être sacrément nuisible pour les artistes que vous appréciez, car les publicités sont une source de revenus pour eux.

Autre bon plan : si vous avez accès à une bibliothèque locale ou universitaire, renseignez-vous pour savoir si elles proposent un service de streaming musical gratuit à leurs membres. Ces services peuvent offrir des avantages tels que l'écoute sans publicité.

Mais il existe une solution que nous préférons entre toutes et que Spotify ou Deezer se gardent bien d'évoquer : il existe des applications ou des sites de radio en streaming telles que iHeartRadio, TuneIn, ou AccuRadio. Et si les géants du streaming en ligne ne veulent pas que cela se sache, c'est pour une raison purement économique : si les usagers se détournent de leurs versions payantes ou gratuites avec publicité pour aller ailleurs, cela se traduit pour elles par des pertes financières.

Parmi les sites de radio streaming que nous apprécions vraiment beaucoup à la rédaction de Linternaute, il y a le site (et application) Jango.

Jango est un service de streaming musical gratuit sans publicité, et il est possible de sauter des chansons autant de fois que souhaité (contrairement à Fip par exemple, une autre alternative excellente). Jango propose une grande variété de musiques et d'artistes. Et le service a d'immenses atouts, comme le fait de rechercher des artistes ou des genres musicaux dans une barre de recherche, comme dans un service de streaming payant. Le seul inconvénient de Jango est qu'il n'a pas beaucoup de fonctionnalités comme la possibilité de mélanger les stations, mais c'est très accessoire.