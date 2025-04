"Il a vomi sur les policiers" : déchéance de cet ancien joueur emblématique

Un joueur emblématique des années 2000 a droit à quelques déboires judiciaires depuis plusieurs années.

De la gloire à la déchéance. Les sportifs de haut niveau peuvent passer du tout au tout en quelques mois, une fois leur carrière terminée. Pour certains, la chute est assez vertigineuse. Problème d'entourage, d'argent, de drogue et d'alcool... la liste pourrait être extrêmement longue.

Pour cet ancien joueur emblématique, la déchéance est même particulièrement brutale au point d'émouvoir l'opinion et la presse. Joueur d'Arsenal dans les années 2000, il a été international allemand pendant 10 ans, avec pas moins de 60 matchs avec la Mannschaft. Gardien de but, il a pris sa retraite en 2011 avec plus de 800 matchs professionnels à son actif.

Son nom : Jens Lehmann. Comme l'a indiqué Marca il y a quelques jours, l'ancien portier a été arrêté en septembre dernier pour conduite sous l'influence de l'alcool après les célébrations de l'Oktoberfest, la fête de la bière en Allemagne. "M. Lehmann a été contrôlé par la police le 23 septembre 2024, vers 1h30 du matin, en raison de son comportement inhabituel au volant dans le centre-ville de Munich. La police aurait constaté une forte odeur d'alcool et une attitude dangereuse. L'alcootest n'ayant donné aucun résultat exploitable, un prélèvement sanguin a été ordonné et son permis de conduire a été confisqué", a expliqué le parquet.

Selon les informations du média allemand Bild, Lehmann est sorti du véhicule en titubant, incapable de se tenir debout sans s'y accrocher, et a "vomi deux fois" devant les policiers. L'ancien gardien n'avait pas le triangle de secours ni la trousse de premiers secours dans le coffre.

Ne pouvant pas souffler dans un test d'alcoolémie, Jens Lehmann a du se rendre au poste de police pour des examens complémentaires, puis à l'Institut de médecine légale de Munich pour des analyses de sang. En plus de se voir retirer son permis, l'Allemand a été sommé de comparaître devant le tribunal et le parquet a requis une amende de plus de 70 000 euros.

Et ce n'est pas la première affaire autour du gardien. Il y a quelques années, il a été reconnu coupable de dégradations criminelles après avoir attaqué le garage de son voisin avec une tronçonneuse. Il a été condamné à une peine de prison avec sursis et à une amende de 134 000 euros. Il a toutefois conclu un accord à l'amiable avec son voisin pour un montant estimé à 60 000 euros.