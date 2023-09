"Complètement fou" : entre vengeance machiavélique et thriller psychologique, cette série d'Amazon captive les abonnés

En quatre jours, cette nouvelle série britannique fait partie des plus vues du moment sur Prime Video. Au programme : un thriller psychologique haletant sur fond de vengeance machiavélique.

La rentrée streaming est bien chargée pour les plateformes de streaming. Alors que Netflix enchaîne les succès avec "Tapie", "One Piece" ou "Chère Petite", Prime Video n'est pas en reste. Depuis ce vendredi 15 septembre 2023, une nouvelle série britannique attise la curiosité des abonnés d'Amazon et se hisse dans le top 5 des programmes les plus vus de la plateforme dans plus de 70 pays, selon Flixpatrol. En France, elle est la troisième série la plus vue du moment.

Sur X, "Wilderness" ne manque pas de faire réagir les internautes anglophones qui ont découvert cette série sur une femme bafouée qui se venge de son mari infidèle lors d'un road-trip aux Etats-Unis, avec Jenna Coleman ("Doctor Who") et Oliver Jackson-Cohen ("The Haunting of Hill House" et "Bly Manor").

"C'est complètement fou", écrit l'un d'entre eux, "c'est un bon drame psychologique rempli de rebondissement" peut-on aussi lire, quand une autre salue une "intrigue haletante qui explique très précisément comment les hommes et les femmes sont coincés dans les attentes liées au genre, et à quel point ça détruit nos relations."

Un nouveau titre de Taylor Swift

En France, les avis sont globalement positifs : "C'est vraiment addictif" pour l'un des utilisateurs de X, "une super mini série" pour un autre. "Six petits épisodes d'une femme dans l'emprise de son mari qui lui la met a l'envers", écrit un utilisateur francophone de l'ancien Twitter, assurant que la série "fait passer par beaucoup d'émotion, j'ai adoré !"

Le générique, une nouvelle version du titre "Look what you made me do" de Taylor Swift, fait également partie des points forts de la série pour les ex-Twittos. "Si vous êtes en pleine déprime post rupture comme moi, je vous conseille Wilderness sur Prime Video", peut-on également lire sur le réseau social, "franchement ça défoule."

Quelques avis négatifs se font toutefois entendre au milieu de ce torrent d'éloges, sur les dialogues ou sur la réalisation de la série : " Bof bof... Le pitch de départ semblait bon mais il y a beaucoup de trucs invraisemblables…", écrit notamment l'un des déçus. A chacun de se faire son avis désormais !