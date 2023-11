Ces acteurs seront William et Kate dans la prochaine saison de The Crown, mais sont-ils vraiment ressemblants ?

La dernière saison de "The Crown" retracera les débuts de la romance entre William et Kate. Et les acteurs qui incarneront le couple royal sont déjà connus.

La famille royale va faire son ultime révérence, en streaming du moins. The Crown, série qui retrace le règne d'Elizabeth II de son sacre aux années 2000, va prendre fin sur Netflix. La saison 6 sera diffusée en deux parties, avec les premiers épisodes à découvrir le 16 novembre, avant le final prévu pour le 14 décembre.

Après avoir mis en scène les états d'âmes d'Elizabeth II et de sa sœur, la princesse Margaret, les frustrations du prince Philip ou le mariage raté de Charles et Diana, place à la nouvelle génération. Dans cette ultime saison, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir les héritiers de la couronne britannique : le prince William et celle qui deviendra son épouse, Kate Middleton.

Kate et William dans The Crown

Pour incarner le couple royal au début de leur romance, la production a choisi deux acteurs inconnus du public : Meg Bellamy, 20 ans, qui faisait du théâtre dans son école et n'a aucune expérience professionnelle, incarne la princesse de Galles, tandis que l'héritier de la couronne est joué par Ed McVey.

Cet acteur âgé de 23 ans est diplômé du Drama Centre de Londres, mais trouve ici son premier gros rôle à la télévision. Voici leur première photo officielle en William et Kate. Plutôt ressemblants, non ? A vous de juger !

Meg Bellamy (Kate) et Ed McVey (William) dans The Crown. © Justin Downing/Netflix

Les conséquences de la mort de Diana

Dans la saison 6 de The Crown, on découvrira donc le couple formé par William et Kate durant leurs années d'études à l'Université de St Andrews, en Ecosse. C'est à cet endroit, en 2001, qu'ils se sont rencontrés.

Avant d'arriver à cette période temporelle, les fidèles de The Crown vont découvrir la mort de la princesse Diana dans l'accident qui lui a coûté la vie en 1997. La série analysera les conséquences de ce décès au sein de la famille, et l'impact qu'il aura sur ses deux enfants, William et Harry.

Au casting, les fidèles de la série retrouveront également des visages de la dernière saison, à savoir Imelda Staunton (Elizabeth II), Jonathan Pryce (prince Philip), Dominic West (prince Charles) ou encore Elizabeth Debicki (Diana) et Olivia Williams (Camilla Parker Bowles).

En attendant, les cinq saisons de The Crown sont déjà disponibles en streaming sur Netflix.