Une dissolution avant la présidentielle serait une aubaine pour le prochain chef de l'Etat, insiste un expert

Des élections législatives devraient, logiquement, avoir lieu après la présidentielle de 2027. Mais une dissolution et un renouvellement de l'Assemblée nationale pourrait servir davantage le futur chef de l'Etat, selon une hypothèse.

La dissolution de l'Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron le 9 juin 2024 est toujours source de critiques et de difficultés deux ans après. En cause ? La tripartition de l'hémicycle qui empêche la formation d'une majorité claire entre les forces de gauche, celui du bloc central - pas toujours unanimes - et celui de l'extrême droite.

Théoriquement, il faudrait attendre le printemps 2029 pour revoir la composition de l'Assemblée lors d'élections législatives. Mais il y a peu de chances que les actuels députés conservent leur siège aussi longtemps sans repasser par les urnes... Des législatives seront très certainement organisées dans la foulée de l'élection présidentielle de 2027 sur décision du futur chef de l'Etat qui tentera d'obtenir une majorité pour gouvernement sans difficulté (à la différence des essais de 2024 pour Emmanuel Macron et 1997 pour Jacques Chirac qui n'ont pas été concluants).

Un tel scénario est cependant possible uniquement si aucune dissolution n'est décidée d'ici là. L'article 12 Constitution est clair : "Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit [les dernières] élections" et ce même si un changement de président a eu lieu entre temps. Emmanuel Macron procédera-t-il à une nouvelle dissolution juste avant la présidentielle pour priver son successeur d'un tel outil pendant la première année de son mandat ? Il n'en tirerait aucun bénéfice propre, lui qui est assuré de quitter l'Elysée au printemps 2027. La situation pourrait cependant être un atout pour le prochain locataire du palais présidentiel.

L'organisation de législatives anticipées avant la présidentielle changerait inévitablement la stratégie des candidats à la fonction suprême. Alors que le scrutin s'annonce comme une guerre des égos entre plusieurs candidats issus des mêmes camps, une dissolution pousserait ces derniers à s'allier pour s'assurer une majorité à l'Assemblée pour le début de leur mandat et, logiquement, à s'entendre sur celui ou celle qui représentera cette force majoritaire à la présidentielle. C'est du moins l'analyse que fait François Galichet, professeur émérite de philosophie, dans une tribune du Monde.

Ce scénario redonnerait de l'importance au pouvoir parlementaire et pourrait, à condition de voir les politiques suivre la logique, permettre l'avènement de majorité autour de projet plutôt qu'autour de personnalités. "Les candidats à la présidentielle, sachant qu'ils ne pourraient dissoudre avant un an, seraient contraints de se plier à cette logique parlementaire. Les électeurs, connaissant le résultat des législatives au moment de la présidentielle, ajusteraient leur vote en fonction de la majorité parlementaire nouvelle, et non en fonction de l'apparence médiatique des candidats", écrit François Galichet.

A l'inverse, l'organisation d'une présidentielle puis d'élections législatives ne remettrait pas en cause cette logique de candidats animés davantage par des ambitions personnelles plus que par des programmes politiques. Les candidatures multiples au sein de même parti pourraient être maintenues au risque de fragiliser le camp tout entier, et nourriraient les divisions visibles dans l'actuelle Assemblée nationale. D'après François Galichet, le moyen le plus sûr pour le futur président de la République d'obtenir une majorité est le recours à une dissolution avant la présidentielle. Quant à Emmanuel Macron, le professeur estime que c'est "le meilleur, et ultime, service qu'il pourrait rendre à la France" après la dissolution ratée de 2024.