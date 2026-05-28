Enfant star d'une série très célèbre des années 80, il est désormais devenu livreur d'Amazon

Cet ex-enfant star d'une série culte des années 80 est loin d'avoir la vie de rêve hollywoodienne. Son quotidien a bien changé.

Après une jeunesse dorée, les enfants stars ne vivent pas tous une vie d'adulte glamour sous le feu des projecteurs. Nombreux sont ceux qui ont quitté Hollywood pour une vie plus simple, volontairement ou non. Au micro de Fox News, un acteur qui a fait ses débuts dans une série américaine culte des années 80 est revenu sur ses finances actuelles et a même révélé être devenu livreur chez Amazon !

De 1984 à 1992, Danny Pintauro a joué le jeune Jonathan Bower dans la sitcom Madame est servie, aux côtés de Tony Danza et Alyssa Milano. Il a également joué dans Cujo au cinéma, et dans la série télévisée The Comeback Kids en 2025. Aujourd'hui âgé de 50 ans, le comédien est bien moins convoité. S'il continue à passer des auditions, il cumule également un deuxième emploi, comme livreur pour Amazon Flex.

"Il y a toujours eu cette fascination pour les acteurs qui exercent des métiers ordinaires, et c'est souvent perçu comme un signe de déclin", a déclaré Danny Pintauro dans une interview à Fox News, relayés par Page Six. "Mais je pense que cette vision a changé aujourd'hui". Le comédien a expliqué que "dans le contexte économique actuel, nous devons tous cumuler plusieurs emplois, nous devons tous travailler comme nous le pouvons pour subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles".

© WEBER ANITA/SIPA (publiée le 26/05/2026)

Cette révélation a de quoi surprendre, puisque beaucoup de fans imaginent que l'interprète de Jonathan Bower touche beaucoup d'argent en droit d'auteur. "Les gens pensent toujours que s'ils vous reconnaissent, vous êtes forcément à l'abri du besoin pour le restant de vos jours, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça marche."

Dany Pintauro assure dans cette interview à Fox News qu'il n'y avait "rien" dans le contrat au sujet des normes actuelles en droit d'auteur, notamment sur les compilations DVD qui n'existaient pas à l'époque, ou au sujet des rediffusions qui étaient plus rare.

"Ce que les gens ne comprennent pas vraiment, c'est que lorsqu'une chaîne de télévision ou Amazon Prime Video, par exemple, achète la série, je reçois une partie de l'argent grâce à cet achat, mais je reçois moins d'argent à chaque fois qu'elle est rachetée. Par exemple, la saison 1 a été achetée tellement de fois… que je ne touche que cinq à six centimes par épisode, et ensuite ils peuvent la diffuser autant de fois qu'ils veulent sans que je sois payé."

Dany Pintauro révèle ainsi qu'il a utilisé une grande partie de l'argent gagné lorsqu'il tournait dans Madame est servie pour payer ses frais de scolarité à l'université de Stanford, qui lui a permis d'être diplômé en art dramatique. S'il ne croit pas avoir vécu "une chute vertigineuse", il assure n'avoir "pas d'argent qui traîne ces temps-ci".