FR-Alert : les téléphones de milliers de Français vont sonner, les villes et les dates concernées

Cette semaine, une alerte va être envoyée sur le téléphone de nombreux Français. Il s'agira d'un message du dispositif Fr-Alert.

Une nouvelle fois, le dispositif Fr-Alert va être déclenché ce mardi 13 octobre, dans le cadre de la journée nationale de la résilience, faisant sonner de nombreux téléphones. Plusieurs départements vont être touchés par cette alerte mise en place pour prévenir de dangers naturels, industriels, sanitaires ou encore terroristes à proximité et en temps réel. Il permet aussi d'informer du comportement à adopter pour se protéger. La notification est accompagnée d'un signal sonore spécifique qui surpasse le mode silencieux. Il a, par exemple, été déclenché cet été lors des incendies en Gironde.

Il ne faut toutefois pas s'inquiéter : il s'agit cette fois-ci d'un simple exercice pour tester le système d'alerte. Le message mentionnera bien "Exercice". Aucune action particulière n'est donc attendue. Cette opération a pour but de vérifier son fonctionnement et que les habitants en aient connaissance.

Les départements concernés cette fois-ci sont la Seine-et-Marne, le Lot, la Sarthe, l'Oise, le Maine-et-Loire, la Saône-et-Loire et la Dordogne. L'alerte ne sera toutefois pas envoyée dans toutes les communes de ces départements. Dans le 77, 56 communes ont été concernées entre 9 heures et 10 heures, notamment celles proches de sites Seveso, installations industrielles qui manipulent des substances dangereuses en quantité importante et dotées d'un plan particulier d'intervention. A 9h, un message FR-Alert a aussi été envoyé en Dordogne pour "simulation d'un épisode de vents violents" autour de Brantôme.

Dans le Lot, l'alerte va être reçue jusqu'à 12h autour du site industriel SNCF de Biars-sur-Cère. Les notifications vont ainsi retentir à Biars-sur-Cère, Bretenoux et Girac, ainsi que des communes voisines comme Gagnac-sur-Cère, Glanes, Cornac, Prudhomat ou Puybrun. Quelques villes de Corrèze frontalières pourraient aussi être concernées, notamment Liourdres et Astaillac.

De nouveaux messages FR-Alert le 15 octobre

D'autres alertes vont être envoyées cet après-midi avec un test dans 17 communes de l'Oise : Mortemer, Cuvilly, Belloy, Méry-la-Bataille, Ricquebourg, La Neuville-sur-Ressons, Neufvy-sur-Aronde, Gournay-sur-Aronde, Orvillers-Sorel, Ressons-sur-Matz, Monchy-Humières, Lataule, Margny-sur-Matz, Marquéglise, Antheuil-Portes, Vignemont et Hémévillers comme le liste actu.fr. En Maine-et-Loire, les communes d'Avrillé et de Montreuil-Juigné auront le message d'exercice entre 14 et 17h, tout comme Précigné, Louailles, Le Bailleul, Parcé-sur-Sarthe, Courtillers et Sablé-sur-Sarthe dans la Sarthe suite à la présence de l'usine Alsetex.

D'autres opérations peuvent être signalées localement comme en Saône-et-Loire où l'exercice a été effectué à Gueugnon "dans la matinée". Ce ne sont pas que les habitants des communes concernées qui les reçoivent : être de passage suffit. Selon la marque du téléphone et la géolocalisation, des délais de réception légèrement différents peuvent être constatés.

Les messages FR-Alert connaitront une deuxième vague ce jeudi 15 octobre. Des exercices sont prévus autour de deux usines du Nord et du Pas-de-Calais. Les personnes étant autour de Loos et de Chocques recevront une notification dans la matinée. L'exercice s'étendra sur un périmètre de 2km autour des usines.