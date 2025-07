Adieu les mauvaises odeurs : quelques cuillères de ce produit changent durablement la senteur de votre voiture

Cette astuce méconnue ne vous coûtera presque rien et redonnera à votre voiture une odeur agréable pour longtemps.

Quoi de pire qu'une odeur désagréable en voiture ? Vous l'expérimentez peut-être tous les jours, ou alors de temps à autre lorsque vous montez à bord d'un véhicule qui n'est pas le votre. Les senteurs de tabac froid, de nourriture, d'animaux voire tout simplement d'humidité sont particulièrement gênantes. Elle peuvent même provoquer des maux de tête voire des nausées aux personnes plus sensibles, généralement sujettes au mal de voiture. Il existe dans le commerce de nombreux petits objets parfumés pour lutter contre toutes ces mauvaises odeurs. Les petits sapins à suspendre au rétroviseur intérieur étant les plus connus.

Mais ces objets parfumés ne font que masquer les mauvaises senteurs sans les faire disparaître. Un produit, que l'on retrouve dans de très nombreux foyers, possède lui des propriétés pour les faire disparaître durablement. Très connu pour ses vertus ménagères dans la maison, notamment des pièces humides comme les toilettes et les salles de bain, le bicarbonate de soude, fabriqué à partir de matières naturelles, a aussi la capacité d'absorber les mauvaises odeurs. Son utilisation peut vous aider à redonner une seconde vie à l'intérieur de votre voiture.

La méthode est facile : commencez par aspirer soigneusement l'intérieur de votre voiture, notamment les tapis et les moquettes. Puis saupoudrez avec une cuillère une fine couche de bicarbonate de soude directement sur la moquette, là où reposent les tapis de sol. Replacez ensuite les tapis au-dessus et laissez le bicarbonate agir pendant plusieurs jours. Il absorbera les odeurs sans laisser de trace. Il est possible de prolonger l'effet en versant un peu de bicarbonate de soude dans une petite coupelle ou une chaussette que l'on place sous un siège par exemple.

Cette astuce toute simple est idéale pour préserver une atmosphère saine et agréable dans votre véhicule. Et en plus d'être un excellent allié pour le nettoyage, le bicarbonate de soude est très abordable. On en trouve dans toutes les grandes surfaces, en sachet ou en pot, pour 4 ou 5 euros le kilo. N'attendez plus pour essayer, surtout en ce moment, quand les fortes chaleurs amplifient souvent les mauvaises odeurs. Vos trajets seront beaucoup plus agréables.