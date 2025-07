Voici les maisons que les cambrioleurs ciblent en priorité, un expert est catégorique

Certains logements attirent plus l'œil des cambrioleurs que d'autres. Verisure nous a communiqué ce que les voleurs regardent en premier.

C'est bien connu, l'été est une période où les cambriolages peuvent être nombreux. Cela s'explique notamment par les départs en vacances. Selon une analyse de Verisure sur les déclenchements d'alarme pour effraction ou tentative d'effraction chez ses clients, le mois d'août est particulièrement concerné. Les voleurs agissent principalement la nuit : la moitié des intrusions l'été se produisent entre 21h et 7h. Les dates ne sont pas le seul critère qui peut influencer le choix des cambrioleurs. Certains logements attirent aussi plus l'œil que d'autres.

C'est ce que nous a confirmé Verisure. Un logement en zone urbaine est notamment plus à risque qu'en zone rurale. Le type de logement joue aussi. Les cambrioleurs préfèrent les maisons individuelles, souvent situées dans des quartiers pavillonnaires ou aisés. Côté appartement, ce sont ceux en rez-de-chaussée qui sont les plus vulnérables car ils répondent au critère le plus important pour les cambrioleurs : "la facilité d'accès", comme nous a confié Jérôme Gorges, directeur marketing et stratégie France chez Verisure. Ils cherchent avant tout la simplicité et la rapidité. Des portes non renforcées ou des fenêtres mal sécurisées peuvent aussi leur faciliter la tâche.

Dans une étude publiée dans la revue spécialisée Criminology, un autre critère est mis en avant. Les maisons entourées d'arbustes apparaissent comme des cibles plus attrayantes car la végétation permet de réduire la visibilité depuis l'extérieur et donc le risque de se faire surprendre. Mais d'autres signes peuvent aussi les attirer.

Par ailleurs, certains signes extérieurs peuvent aussi attirer l'œil des malfaiteurs. "Un jardin mal entretenu, une boîte aux lettres débordante de courrier ou des volets constamment fermés peuvent être perçus comme des signes d'absence prolongée", précise le spécialiste Verisure. Le mobilier extérieur, s'il est haut de gamme par exemple, peut aussi donner davantage envie aux voleurs de s'introduire dans un logement, tout comme une belle voiture.

Pour limiter le risque de cambriolage cet été, plusieurs bons réflexes peuvent être adoptés. Solliciter ses voisins ou un proche de confiance est une des meilleures solutions. Il est alors possible de lui demander de surveiller le logement, de relever le courrier ou encore de venir ouvrir les volets de temps en temps. Il est également possible de simuler une présence grâce à la domotique contrôlée à distance, comme pour la lumière par exemple. "Bien sûr, le plus dissuasif reste l'installation d'un système d'alarme connecté avec télésurveillance, visible dès l'extérieur. C'est un facteur de dissuasion majeur et efficace contre les risques de cambriolage", rappelle Verisure.