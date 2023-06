L'astuce surprenante pour empêcher les mouches d'entrer dans la maison : elle fonctionne et coûte zéro euro !

Vous en avez marre des mouches chez vous ? Leur bourdonnement incessant peut rendre fou ! Si elle peut paraître un peu étrange, cette petite astuce fonctionne vraiment. Testez, vous verrez le résultat rapidement.

On connaît tous ces deux méthodes réputés comme les plus efficaces contre les mouches : laisser les fenêtres fermées ou les rouleaux de papier collant anti mouches. La première technique n'est pas une solution pérenne car il faut aérer son logement, surtout l'été à la fraîche. La deuxième, si elle est efficace, est vieillote, vraiment inesthétique et pas très propre. Hors de question de voir ce ruban jaune pendre au plafond avec plein de mouches collées dessus. Mais alors, quelle solution pour faire fuir les mouches de chez-soi ? La rédaction a testé pour vous cette petite astuce.

Connaissez-vous la méthode du sac à eau ? Peu répandue, cette technique anti-mouches est une vraie astuce insoupçonnée. En quoi consiste-t-elle ?

Remplissez à moitié un sac congélation avec de l'eau du robinet. Glissez dedans deux ou trois pièces de monnaie. Enlevez l'air du sac et fermez-le. Placez-le sur le rebord de votre fenêtre de façon à ce que le soleil puisse se refléter dedans. Faites cela pour chacune de vos fenêtres.

© Linternaute.com / MS

Le reflet aqueux produit avec le soleil sur les pièces est un véritable répulsif visuel pour les mouches dont les yeux ne sont pas adaptés. D'autre part, elles vont confondre ce reflet avec une toile d'araignée qu'elles ne voudront surtout pas en approcher !