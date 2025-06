On connaît la date de la dernière saison de Squid Game, elle arrive très bientôt sur Netflix

La série la plus populaire de Netflix fait prochainement son retour sur la plateforme de streaming pour dévoiler sa fin.

Les prochaines semaines s'annoncent explosives sur Netflix : la plateforme de streaming met bientôt en ligne la troisième saison de Squid Game. Il s'agit non seulement du retour de l'une des séries les plus populaires de la plateforme de streaming au N rouge, mais surtout du final de la série : les aventures de Gi-hun vont s'achever et les fans le savent, cela ne sera probablement pas une fin complètement heureuse.

Depuis sa sortie en 2021, Squid Game est un phénomène populaire que ne viennent pas démentir les chiffres. Les deux premières saisons cumulent à elles deux 457,8 millions de vues (265,2 millions pour la première saison, 192,6 millions pour la seconde), se hissant en premières positions des saisons de séries non-anglophones les plus regardées de Netflix de tous les temps.

A titre de comparaison, la première saison de Mercredi avait réalisé 252,1 millions de vues, devant Stranger Things saison 4 (140,7 millions de vues) et Adolescence (139,1 millions de vues). La saison 3 de Squid Game, qui est donc la dernière, devrait logiquement rester sur cette lancée, connaître un succès similaire et affoler les compteurs de Netflix.

© Noh Ju-han / Netflix

Surtout, les fans sont restés sur leur faim : la saison 2 s'est achevée par un cliffhangher, sur lequel va directement débuter la saison 3. Gi-hun vient de subir un douloureux revers : il échoue à mener une rébellion des joueurs contre les organisateurs du jeu. Mais l'organisateur du jeu, the Front Man, le double et tue le meilleur ami du héros, Jung-bae. Gi-hun est au plus bas, mais le jeu ne s'arrête pour personne et les épreuves reprennent.

Et ces dernières s'annoncent déjà terribles, à en croire le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk. Au micro de Entertainment Weekly, il révèle que la saison 3 "introduira des jeux qui montreront la part la plus sombre de l'être humain". Le showrunner a également confirmé que ces derniers épisodes marqueront la fin de la série : "Je veux me focaliser sur la manière dont les gens préservent leur humanité au milieu de cette compétition intense, dans notre époque capitaliste", a-t-il également dévoilé au sujet de la thématique qui portera cette dernière saison.

Cela promet des intrigues intenses qui marqueront définitivement la fin de la série la plus populaire de tous les temps. Heureusement, il reste peu de temps à patienter : la saison 3 de Squid Game est mise en ligne dans son intégralité le 27 juin 2025, à partir de 9h01 pour les plus impatients.