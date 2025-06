Quel est ce petit logo "N" sur votre smartphone et pourquoi est-il recommandé de l'activer ?

Ce petit logo présent en haut de l'écran de votre smartphone a une utilité bien particulière, mais souvent sous-estimée.

Avec l'avancée permanente de la technologie, nos smartphones se voient dotés de nouvelles fonctionnalités à chaque sortie d'un nouveau modèle ou à chaque mise à jour. Qu'il s'agisse de nouveaux réseaux 5G ou encore de la possibilité de contrôler d'autres appareils, nos téléphones s'améliorent de plus en plus et sont désormais bien éloignés de leur fonction de base, qui consiste à téléphoner à notre entourage.

Ces nombreuses fonctionnalités s'illustrent souvent par l'apparition de petits logos présents en haut de votre écran. Ces derniers peuvent finir par être nombreux et sir certains sont très connus désormais, comme le logo de la Wi-Fi ou l'icône de la batterie, d'autres sont plus mystérieux. Certains possesseurs de smartphones s'interrogent ainsi depuis quelques temps sur la présence d'un petit logo bien mystérieux, représentant la lettre "N", sans savoir à quoi ce dernier correspond vraiment. Il s'agit pourtant d'une fonctionnalité très pratique.

Cette petite lettre "N" fait référence à la technologie NFC ("Near Field Communication" en anglais, qui signifie "communication en champ proche"). Il s'agit d'une option que l'on retrouve sur d'autres appareils, comme les lecteurs de cartes bancaires. Concrètement, le NFC permet à deux appareils de communiquer en se rapprochant l'un et l'autre.

Sur un smartphone, la technologie NFC est très pratique pour utiliser des cartes cartes de paiement ou des titres de transport sans les avoir sur soi. Pour utiliser votre carte bancaire avec le NFC, rien de plus simple. Si vous êtes sur Android, passez par une application de paiement comme "Google Wallet" ou "Samsung Pay" pour y renseigner les numéros et autres éléments de votre carte bancaire. Aucune crainte à avoir : il s'agit uniquement de la puce de votre carte qui va être dupliquée sur votre appareil sans rien dévoiler à Google ou Samsung. Sur iPhone, la méthode est encore plus simple en passant par l'application "Cartes".

Une fois que vous maitriserez cette technologie NFC, vous débloquerez un tas de nouvelles fonctionnalités pour vous faciliter le quotidien. Certains possesseurs de smartphones ne s'encombrent même plus d'un portefeuille puisqu'ils possèdent toutes leurs cartes de paiement, de transport et même de fidélité sur leur téléphone !

Notez que la technologie NFC peut avoir un impact sur la batterie de votre téléphone. Ce dernier reste cependant assez minime et ne devrait réduire l'autonomie de votre appareil que si vous l'utilisez très régulièrement dans une journée ou que vous laissez l'écran du téléphone toujours allumé.

Si vous ne voyez pas la lettre "N" en haut de votre écran, cela signifie que le NFC est désactivé sur votre téléphone. Pour l'activer, il convient de se rendre dans le panneau de contrôle de votre smartphone en glissant le pouce depuis le haut de l'écran et en cherchant l'option "NFC". Cette dernière peut également se trouver dans l'application "paramètres" puis dans "connexions" ou "appareils connectés".