Ce nouveau film en live-action est un copier-coller du dessin animé original : très réussi, mais ça ne sert à rien

Alors que "Lilo et Stitch" continue de faire des entrées, une autre adaptation d'un dessin animé en prises de vues réelles arrive dans les salles de cinéma cette semaine.

Que les fans de dessins animés se fassent une idée : la mode est aux adaptations de classiques de l'animation en prises de vue réelles. Une mode lucrative qui attire autant l'engouement des nostalgiques que les foudres des puristes. Et tout le monde y a droit ! Alors que Disney a sorti il y a moins d'un mois sa nouvelle version de Lilo et Stitch, qui attire les fans de l'alien-peluche dans les salles de cinéma, un autre projet du même acabit vient lui faire concurrence.

Dreamworks et Universal sortent ce mercredi 11 juin une nouvelle version du cultissime Dragons. Particularité du projet par rapport aux autres ersatz du live action : le cinéaste Dean DeBlois est de retour à la réalisation afin d'encadrer lui-même cette adaptation, pour que personne ne vienne dénaturer son oeuvre majeure.

Le résultat est réussi, puisque cette nouvelle version de Dragons n'est rien de plus que ce qu'il promet : un copier-coller conforme du film d'animation. Pas de surprise, pas d'ajout superflu, pas de déception, toutes les séquences fortes sont présentes et les plans sont parfois reproduits à l'identique. On souffle devant la paresse du projet, mais on peut s'estimer heureux : cette version garde toutes les qualités du dessin animé original.

Au classement des adaptations en live action, Dragons se retrouve sur les premières places du podium. La transposition fonctionne parfaitement. Le long-métrage réussit à allier l'aspect cartoon de ses designs tout en y ajoutant une patine réaliste qui ne viendra aucunement choquer les yeux. Les acteurs sont tous très convaincants, la musique aussi sublime que l'originale, les scènes d'action spectaculaires, l'émotion au rendez-vous, et l'on conserve ce supplément d'âme et de tendresse qui caractérisait le film d'animation.

On est même impressionné du rendu lors des quelques scènes où Krokmou et Harold survolent les alentours du village de Berk, filmés dans la superbe région d'Irlande du Nord. Donc oui, Dragons en live action est un film de très bonne tenue qui ne décevra pas les fans et séduira tous ceux qui étaient passés à côté du phénomène.

Mais on ne peut s'empêcher de l'affirmer : cette nouvelle adaptation n'a aucun intérêt propre, puisqu'elle reproduit à l'identique ce que le film d'animation faisait déjà très très bien. Dragons à la sauce 2025 prend peut-être injustement pour toutes les autres adaptations en live action avant elle, mais elle est aussi l'illustration parfaite des limites de ce genre de projets. A-t-on épuisé toutes les idées de scénarios originaux ? Pourquoi donc refaire plan par plan ce qui existe déjà ? La logique mercantile est évidente, mais on aurait préféré voir le talent de Dean DeBlois s'étendre sur d'autres terrains (animés) que l'île de Berk, dont l'intrigue s'est achevée à l'issue de l'épisode 3, en 2019. En tout cas, si l'avenir du cinéma d'animation doit vraiment se conjuguer avec la prise de vue réelle, on aimerait que ce futur soit peuplé de films comme ce Dragons.