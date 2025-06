"J'ai jamais autant pleuré" : personne n'avait vu venir le carton de ce film Netflix, il émeut les abonnés

Avec plus de 74,2 millions de vues en 10 jours, ce film est en tête du top de Netflix en ce moment. Les abonnés sont conquis.

Certains succès de Netflix sont prévisibles : les abonnés sont friands des blockbusters d'action avec des castings de stars, des films inspirés d'histoires vraies, des séries policières sombres aux rebondissements successifs, ou les documentaires true crimes. Mais parfois, il y a des productions de la plateforme de streaming qui connaissent un succès imprévu grâce au bouche-à-oreille.

C'est le cas de ce thriller dramatique sorti il y a une dizaine de jours, sans grande promotion ni effet d'annonce. Pourtant, il cumule déjà près de 74,2 millions de vues selon la newsletter Netflix & Chiffres, et reste en tête des films les plus vus du moment sur la plateforme de streaming. La France a également succombé puisque le long-métrage trône en tête du top 10 quotidien. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'abonnés le recommandent, assurant qu'ils avaient "jamais autant pleuré", qu'ils ont "eu les larmes aux yeux", ou qu'ils ont été particulièrement émus par le scénario et l'interprétation de l'actrice principale.

© Chip Bergmann/Perry Well Films 2/Courtesy Netflix

Réalisé par Tyler Perry, À bout suit une mère célibataire qui a des difficultés à s'occuper de sa fille malade. Sa vie bascule alors qu'elle vit le pire jour de sa vie, forcée à faire des choix impossibles. Difficile d'en dire plus pour ne pas gâcher le plaisir de visionnage, mais sachez que ce thriller aborde plusieurs thématiques sociales, et s'interroge notamment sur la manière dont la société traite les mères célibataires.

Au casting, les internautes se sont dits impressionnés par la performance de la "merveilleuse" Taraji P. Henson, actrice d'Empire, Les Figures de l'ombre ou Ce que veulent les hommes. C'est surtout son twist final "de fou" qui a fait parler les abonnés, en divisant certains. Sur les réseaux sociaux, beaucoup se sont dits "retournés" par ce "film difficile" "avec beaucoup d'émotions".

Si le public est conquis, la critique professionnelle est bien plus mesurée, puisqu'À bout récolte la note de 50% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, et 56/100 sur Metacritic. Les curieux peuvent en tout cas déjà se rendre sur Netflix pour découvrir cette production originale et se faire leur propre idée.