C'était l'une des séries les plus originales de Netflix : elle a pourtant été annulée

L'une des séries les plus étonnantes de Netflix fait son retour cette semaine pour sa saison 2. Il s'agit également de sa dernière, car elle a été annulée pour des raisons indépendantes de sa qualité.

C'est une réflexion que l'on peut se faire en scrollant le catalogue des plateformes de streaming : tous les programmes se ressemblent. Si ce n'est pas tout à fait vrai, on peut toutefois reconnaître que les séries originales se suivent et se ressemblent beaucoup. Les abonnés Netflix se font parfois cette réflexion, à tort ou à raison. Pourtant, on trouve des pépites cachées sur les plateformes, des fictions originales qui ont leur propre identité et se démarque au milieu du catalogue.

L'une d'entre elle a surpris par son esthétique marquée, son identité propre et son scénario original. Sortie en 2022, elle a plutôt convaincue les fans de fantasy, même si elle n'a pas fait exploser les audiences de Netflix. Renouvelée pour une seconde saison, ce qui laissait entendre que la plateforme de streaming lui laissait une chance et croyait en son potentiel, la série a été annulée en pleine production... Pour des raisons totalement indépendantes de sa qualité !

© ED MILLER/NETFLIX

Sandman est l'adaptation Netflix de la série de romans graphiques écrits par Neil Gaiman, de 1989 à 1996. On y suit Morpheus (le marchand de Sable) un être cosmique qui contrôle les rêves. Après avoir été prisonnier de longues années, il voyage à travers différentes lignes temporelles pour réparer le chaos provoqué en son absence. La série met également en scène d'autres idées conceptuelles sous la forme de personnages (les Infinis), comme la Mort, Désir, mais aussi des personnages de la littérature, comme Lucifer, Abel et Caïn, ou Constantine.

Mais comme Good Omen sur Prime Video, Sandman a subi les conséquences des accusations portées contre son auteur, Neil Gaiman. Depuis juillet 2024, l'auteur de fantasy acclamé fait l'objet de premières accusations d'agressions sexuelles, pour des faits qui se seraient déroulés en 2002 et 2022, relayée par un podcast. Peu médiatisée sur le moment, c'est lors d'une enquête publiée par la section Vulture du New York Magazine que les accusations proférées par six femmes sont prises au sérieux. L'écrivain dément les faits, mais plusieurs de ses projets sont annulés.

C'est le cas de Sandman. La saison 2 étant en production au moment des accusations contre Neil Gaiman, Netflix ne l'a pas tuée dans l'oeuf. En revanche, elle ne poursuivra pas les aventures du marchand de sable au-delà ! Le dernier épisode est donc diffusé dans quelques semaines. Pour le final de Sandman, la saison 2 sera diffusée sur Netflix en plusieurs parties : les six premiers épisodes sont mis en ligne le 3 juillet 2025, avant la deuxième salve (épisode 7 à 11), le 24 juillet 2025. Un dernier épisode sera mis en ligne la semaine suivante, le 31 juillet. Cela signera la fin définitive des aventures du marchand de rêve sur la plateforme de streaming.