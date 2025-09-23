Alain Delon avait-il des petits-enfants cachés ? Une vieille affaire refait surface, la justice donne une réponse

Une demande de recherche en paternité a été déposée par les enfants du fils putatif de l'acteur.

Alain Delon avait-il trois, ou quatre enfants ? C'est la question judiciaire qui oppose Charles et Blanche Boulogne d'un côté, et Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Delon de l'autre. Les premiers sont certains que leur père, Ari Boulogne, était le fils caché du géant du cinéma français. Les seconds, pas vraiment en bons termes entre eux par ailleurs, sont néanmoins les héritiers officiels et incontestables du Guépard.

Né en 1962, Ari Boulogne est le fils de la chanteuse allemande Nico (connue pour sa collaboration avec le Velvet Underground), avec laquelle Alain Delon avait eu une brève liaison dans les années 1960. Il a même été élevé par Edith Boulogne, la mère de l'acteur. Et il en était persuadé de son vivant : Ari Boulogne affirmait être le fils illégitime d'Alain Delon, son quatrième enfant.

© BASTIEN/SIPA (publiée le 17/09/2025)

Celui qui était photographe mais aussi acteur lui-même rencontrera Alain Delon en de rares occasions. Mais ce dernier a toujours démenti et refusé de reconnaître l'enfant. Ari Boulogne racontera dans l'émission Tout le monde en parle en 2001 que Delon lui aurait dit, en 1986 : "T'es mon pote, toi, t'es mon pote. Mais je vais te dire un truc, tu n'as pas mes yeux, tu n'as pas mes cheveux", ajoutant "tu ne seras jamais mon fils".

Ari Boulogne avait effectué de nombreuses démarches pour que l'acteur français, mort en août 2024, se soumette à un test de paternité, sans succès. Il avait notamment déposé une demande de reconnaissance en paternité devant le tribunal d'Orléans en 2019. Un an plus tard, le tribunal déclare la "juridiction française territorialement incompétente" car Alain Delon vit alors en Suisse, une décision confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans en septembre 2021.

Ari Boulogne est décédé le 20 mai 2023 à l'âge de 60 ans, un peu plus d'un an avant le décès d'Alain Delon. Devenu hémiplégique et victime de deux AVC, il sera retrouvé mort à son domicile. Ses enfants, Charles et Blanche Boulogne, ont décidé de reprendre le combat judiciaire et pourraient être reconnus officiellement comme les petits-enfants d'Alain Delon.

Le jeudi 25 septembre, la cour d'appel de Poitiers rendra une décision sur cette nouvelle demande de recherche en paternité. La Cour de cassation avait auparavant cassé la décision du tribunal d'Orléans le 23 mai 2024, assurant que la nationalité française d'Ari Boulogne "fonde la compétence des tribunaux français". Les enfants d'Alain Delon, Anthony, Alain-Fabien et Anouchka, s'opposent à la demande de reconnaissance en paternité.