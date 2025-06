Un nouveau moyen d'économiser des centaines d'euros après l'achat d'un smartphone, il faut faire attention quelques détails

Un nouveau détail peut vous aider dans l'achat d'un smartphone et vous faire faire de grosses économies.

Le choix d'un nouveau smartphone est toujours une étape assez compliquée. Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte, dont certains peuvent vous échapper. Si votre budget de départ reste généralement la priorité au moment de l'achat, il convient également de se pencher sur d'autres éléments importants comme la consommation d'énergie, l'autonomie, les performances globales du téléphone, mais aussi sa durabilité.

Les statistiques le prouvent : les consommateurs gardent leur smartphone de plus en plus longtemps. Selon le baromètre du numérique de l'Arcep publié en mars 2025, une personne lambda conserve son smartphone actuel pendant un peu plus de trois ans. Un chiffre qui ne cesse de grimper depuis quelques années avec la baisse du pouvoir d'achat et le manque d'innovation majeure entre chaque modèle...

La Commission européenne a donc décidé de mettre en place un nouvel outil très pratique. Sa forme : une petite étiquette obligatoire qui peut vous donner des informations lors du choix de votre nouveau téléphone et vous faire économiser de précieux euros.

L'étiquette énergie, déjà présente sur de multiples appareils électroménagers, a donc fait son apparition sur les smartphones et tablettes puisqu'elle est obligatoire depuis le 20 juin sur ces appareils. Son objectif : donner davantage d'informations aux consommateurs sur leur durée de vie.

Chaque constructeur et/ou magasin est donc désormais tenu d'afficher cette étiquette ou de fournir, à minima, un QR Code permettant d'accéder à cette dernière. On y trouvera 7 points, avec notamment la classe d'efficacité énergétique de l'appareil (de A à E), sa durée d'autonomie par charge complète, sa résistance aux chutes, son indice de protection aux poussières et aux liquides et son degré de réparabilité.

Cette nouvelle étiquette s'accompagne d'autres obligations pour les constructeurs. Les smartphones et tablettes à venir au sein de l'UE devront désormais résister à au moins 800 cycles de recharge en gardant une capacité de batterie de 80% au minimum. Leurs pièces détachées doivent aussi être disponibles pendant au moins 7 ans après leur date initiale de commercialisation. La batterie devra être remplaçable par "un non-spécialiste" et les mises à jours assurées pendant au moins 5 ans.

Lorsque vous chercherez un nouveau téléphone ou une tablette, il est donc vivement recommandé de jeter un oeil à cette nouvelle étiquette énergie. Vous y obtiendrez des informations qui peuvent vous faire économiser des centaines d'euros sur la durée. Garder son téléphone un an de plus peut en effet s'avérer précieux quand on sait que le prix moyen d'un bon smartphone avoisine 450 euros selon UFC-Que choisir et dépasse (largement) les 1000 euros pour les meilleurs modèles. Choisir un smartphone avec une mauvaise note pourrait, à l'inverse, peser lourd dans votre budget à l'avenir. On vous aura prévenus.