Changement important chez Décathlon, les clients ont accès à une nouvelle technologie en magasin

Après un test réussi, Décathlon lance dans 300 magasins une nouvelle technologie à destination de ses clients.

Décathlon est l'une des enseignes préférées des Français. Le magasin spécialisé dans la vente de vêtements et accessoires de sport continue d'innover. En 2024, un test a été lancé dans 11 magasins pour évaluer une nouvelle stratégie et observer si elle s'avérait payante. Le retour a été positif avec une nette progression du taux d'identification client, selon un communiqué du 23 juin, mis en avant par LSA. Ce changement a pour but de mieux accompagner le client dans le processus de vente.

Dans 300 Decathlon en France, un système Openbravo va ainsi être installé. Cette technologie de paiement permet aux équipes des magasins d'encaisser directement les clients depuis un équipement mobile, évitant ainsi le passage en caisse. Le client peut directement régler ses achats dans les rayons sur le téléphone d'un vendeur. Après cet encaissement plus discret, il peut sortir du magasin avec son produit sans sonner, les étiquettes ayant été désactivées.

Ce système vise à améliorer le rapport client : ce dernier peut être accompagné du conseil à la vente, sans être abandonné en caisse à la fin. L'enseigne a préféré ce procédé à celui du client, qui opère lui-même le paiement sur son propre mobile. Depuis son mobile, le conseiller de vente a aussi accès à l'historique d'achat du client et peut donc mieux l'orienter vers des achats complémentaires, ou l'aiguiller sur les options de paiement et de livraison.

"Avec cette solution mobile, nous réaffirmons notre ambition de simplifier et d'enrichir l'expérience client tout en équipant l'ensemble de nos collaborateurs avec des outils performants et adaptés à leurs missions", affirme Ahmed Benomar, manager de produits digitaux chez Decathlon, rapporte LSA. L'enseigne avait déjà déployé la vente à distance via un appel visio pour augmenter l'accompagnement client.

Pour le magasin comme pour l'acheteur, c'est un gain de temps pour l'encaissement. Ce système vient s'ajouter aux caisses libre-service pour désengorger les files d'attente. Petite méfiance côté clientèle, un fonctionnement aussi simplifié et personnalisé peut pousser à davantage d'achats.