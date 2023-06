Seuls les plus attentifs arrivent à trouver le panda caché parmi les dalmatiens

Un panda se cache dans cette image au milieu des dalmatiens. Vous avez 7 secondes pour le trouver et ce n'est pas une chose aisée. Prêt à relever le défi ?

Dans ce défi visuel, nous voyons cinq dalmatiens posant pour la photo. Ils vous rappelleront tous les célèbres dessins animés des années 60, mais ces chiots cachent un secret. Un autre animal voulait aussi apparaître sur la photo.

Vous n'aurez pas plus de sept secondes pour repérer immédiatement un panda caché dans le défi visuel des dalmatiens. Certains d'entre vous nous ont dit que nos défis n'étaient pas assez difficiles, alors aujourd'hui nous vous en proposons un qui est au niveau supérieur. Nous sommes certains qu'à un moment donné vous pourrez le trouver, mais vous devez être plus attentif que d'habitude.

Allez, le défi est compliqué, mais pas impossible. C'est parti ! Prêt ? Vous avez 7 secondes !

Il y a deux façons de vous retirer de cette partie du test : soit vous avez trouvé la solution (en étant plus rapide que prévu et en étant un véritable crack), soit elle vous a vaincu comme la grande majorité. Avant de découvrir la réponse, dites-nous tout d'abord si vous avez trouvé :

Si vous cherchez la solution, vous avez la réponse ci-dessous. Avez-vous aimé le défi visuel de cette semaine ? Était-il trop facile pour vous ? Nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et si ce n'est pas le cas, nous vous encourageons à continuer à vous tester avec ce type de défis viraux.

Un défi visuel est une parfaite alternative de divertissement pour les utilisateurs qui ont du temps libre et veulent en profiter au maximum. Il consiste à trouver une personne, un animal, un objet ou un chiffre sur une image. Certains ont une limite de temps et d'autres non. Ils sont également connus sous le nom de défis, tests visuels, énigmes virales ou logiques. En tout cas, ils sont tous également amusants.