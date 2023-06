Trouvez la pomme parmi tous ces cactus et faites mieux que 90% des joueurs

Ce jeu "pique" la curiosité des joueurs et se transforme vite en redoutable défi addictif. Saurez-vous trouver la seule pomme présente parmi tous les cactus présents sur l'image ?

Saurez-vous faire le tri parmi tous les cactus pour trouver la petite pomme dissimulée sur l'image ? Voici un jeu qui "pique" la curiosité de celui qui se prend au jeu et tente de résoudre cette petite énigme en image.

Le challenge est simple en apparence : dénicher une petite pomme verte cachée dans une forêt de pots de cactus, de forme et de taille diverses. L'artiste Gergely Dudas, qui compte plus de 160 000 abonnés sur Facebook et 50 000 sur Instagram, publie régulièrement ce genre de défis sur les réseaux sociaux.

Vous êtes prêt à relever ce nouveau challenge ? Le voici : et faites vite, vous n'avez que quelques secondes pour trouver la solution ! L'image est ci-dessous :

Ce nouveau jeu d'observation particulièrement original a été publié par Gergely Dudás, un illustrateur hongrois connu pour ses dessins humoristiques et ses petits jeux sur le web. Vous êtes amateur de casse-tête et jeu de logique en tout genre ?

Cette fois, c'est uniquement de vos capacités d'observation et de concentration dont vous avez besoin ! Un conseil : regardez de près les cactus, analysez les formes mais aussi les épines de ces petites plantes traditionnellement associées au Mexique.

On passe à la solution ? N'hésitez pas à partager votre performance sur notre page Facebook via le bouton en bas de l'article. C'est le moment d'en finir avec ce petit jeu : la pomme se cache sur la partie claire de l'image ci-dessous.

Vous n'avez pas trouvé ? Vous n'êtes pas le seul. Certains joueurs ont affiché leur désarroi sur la page Facebook du dessinateur : "Je pensais que ce serait facile. Eh bien non ! J'étais sur le point de renoncer quand j'ai finalement repéré la pomme !" a ainsi écrit l'un d'entre eux.