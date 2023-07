5, 4, 3, 2, 1... Repérez l'animal caché dans ce décor en 5 petites secondes !

Dans cette ambiance florale en noir et blanc, se cache un petit animal. Attention, vous n'avez que 5 secondes pour le débusquer !

Un petit animal s'est échappé et a gagné cet étonnant décor floral en noir et blanc. Saurez-vous le repérer ? La tâche s'annonce plutôt simple non ? Mais qu'en dites-vous si nous ajoutons une difficulté : trouvez-le en 5 petites secondes seulement ! C'est l'objet de ce défi qui a circulé sur la toile et qui a déjoué les pronostics de nombreux internautes. Vous êtes prêt ? Voici l'image. Attention, lancez le chrono !

© Jagran Grosh

Alors, vous avez trouvé ? Ces petits jeux mêlant illusion d'optique et défi d'observation sont de très bons exercices pour la concentration et l'attention. Ils demandent de la méthode et du calme car le temps réduit complique sérieusement la tâche, surtout dans ce décor en noir et blanc composé de formes similaires qui peuvent à la fois perturber votre cerveau et votre sens de l'observation.

Il est désormais temps de voir la solution. Pour vous aider, le petit animal a été cerclé de jaune sur l'image pour vous aider à le repérer. Prêt ? Voici la réponse !

© Jagran Grosh

Eh oui, il était bien là et il s'agissait d'un petit lézard dont la forme pouvait se confondre avec celle des feuilles et fleurs de ce décor en noir et blanc. Vous aviez trouvé ? Félicitations ! Sinon, vous pourrez retenter votre chance dans un jeu similaire et défier vos amis en cliquant sur le bouton rouge ci-dessous. N'hésitez pas à commenter votre performance sur notre page Facebook.