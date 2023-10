Seuls les joueurs les plus concentrés arrivent à dénicher en 10 secondes l'animal caché parmi les éléphants

Vous n'avez que 10 secondes pour dénicher l'animal dissimulé parmi tous ces éléphants.

Vous voulez tester votre rapidité et vos compétences en résolution de problèmes ? Ce petit jeu est fait pour vous. Attention, si la donne paraît très simple, le défi est en fait plus complexe que prévu puisque le temps pour trouver la solution est cette fois très court. 10 secondes et pas une de plus, c'est le temps qu'il ne vous faut pas dépasser pour réussir cet exercice. Il s'agit cette fois de déjouer l'illusion d'optique présente dans l'image ci-dessous et d'y dénicher un petit animal dans un troupeau d'éléphants multicolores.

Vous êtes prêts ? Concentrez-vous sur cette énigme visuelle proposée par le site Fresherlive, gardez votre concentration à son maximum et trouvez cet "intrusé parmi ses imposants compagnons éléphants. Votre défi commence maintenant, prêt, partez ! Voici l'image à scruter de près :

Pas si facile n'est ce pas ? Les multiples couleurs, la répétition des formes et des motifs sont autant de paramètres qui troublent votre vision. Attention, le temps est bientôt écoulé ! Si vous séchez, voici un premier indice : l'animal à trouver est un petit panda. Ultime indice : scrutez les trompes des éléphants et leurs plis sous forme de rayures. Elles pourront vous mettre sur la voie. Top, le temps est désormais écoulé et il c'est le moment de passer à la solution.

La voici ci-dessous. Eh oui, il y avait bien un panda dissimulé sur cette image. Vous avez réussi à le trouver en moins de 10 secondes ? Félicitations, vous avez un excellent sens de l'observation et une très bonne faculté à scanner rapidement une image. Voici la solution :

Vous aviez trouvé ? Bravo ! Vous pouvez désormais partager votre performance avec vos amis et les défier en cliquant sur le bouton rouge ci-dessous.