Une experte en nettoyage révèle son astuce ultime pour garder les chaussettes blanches comme neuves

Pas besoin de produit magique, cette technique est 100% gratuite.

Les chaussettes blanches font partie des vêtements les plus portés, et pourtant : personne ne sait les nettoyer correctement. Après avoir été portées deux à trois fois, les paires deviennent inévitablement plus ternes et certaines commencent à arborer la trace noire des chaussures. La plupart du temps, la lessive seule n'est pas capable de rattraper les ravages des décolorations.

Pour éviter de devoir racheter une paire neuve tous les mois, il suffit de connaître quelques petites astuces simples pour récupérer ses chaussettes blanches comme au premier jour. C'est l'ancienne femme de ménage et experte en nettoyage Lucía Lipperheide qui a partagé ses techniques vérifiées avec ses abonnés. Sur son compte @homes.styles, elle explique d'abord qu'un ingrédient complètement gratuit dont tout le monde dispose à la maison peut vraiment faire des merveilles.

Oubliez le bicarbonate de soude, l'eau de Javel ou la lessive hors de prix, l'experte utilise... le soleil ! La lumière direct du soleil aide en effet à raviver naturellement la blancheur des chaussettes et à éliminer toute trace d'humidité et de bactéries. Après une machine, laissez donc vos chaussettes sécher au soleil cet été.

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Si le séchage au soleil ne suffit pas, vous pouvez le précéder d'une autre méthode de lavage, qui permet d'éliminer les bactéries et la graisse résidant dans le tissu. Commencez par préparer un mélange à parts égales de peroxyde d'hydrogène et de liquide vaisselle dans une bassine propre. Appliquez ensuite ce mélange directement sur les chaussettes et frottez-les avec une brosse. Laissez ensuite le mélange agir pendant une vingtaine de minutes.

Les paires sales doivent ensuite tremper pendant une heure dans de l'eau chaude mélangée à une demi-tasse de bicarbonate de soude. Cette dernière astuce évite que le tissu ne devienne rigide ou rêche après le lavage avec les autres produits. Bien connu, le bicarbonate de soude sert également de désodorisant naturel. Une fois cette étape passée, un passage dans la marchine à laver avec le reste du linge blanc est aussi possible.