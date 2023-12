Vous ne serez plus le même après avoir écouté cette chanson, les scientifiques l'assurent

Des musiciens ont eu une idée vraiment inattendue pour concocter un morceau qui a surpris les scientifiques.

Des solutions pour relâcher la pression nous sont proposées partout, dans les livres, les podcasts, les émissions de radio ou par des experts en bien-être. Mais la musique offre quelques solutions inattendues, rapides et qui donnent des résultats en quelques minutes : et sans faire un stage dans un temple bouddhiste ! On sait que de nombreuses musiques parviennent en effet à relaxer ceux qui les écoutent. Mais certains artistes vont plus loin : ils se sont donné comme objectif de produire la plus efficace d'entre toutes. De quoi rendre la musique plus forte que le sport, le yoga ou les vacances pour se détendre ?

Des chercheurs ont identifié les caractéristiques d'un morceau en particulier, qui se distingue par ses immenses vertus. Et une fois cette piste jouée, cette musique change celui l'a écoutée.

Des universitaires de la British Academy of Sound ont ainsi mené une étude sur quarante femmes, leur faisant écouter diverses musiques tout en surveillant leurs réactions, pendant qu'elles résolvaient un puzzle dans un laps de temps imparti. Toutes les musiques ont montré des résultats positifs, mais l'une d'entre elles s'est révélée particulièrement efficace : ce n'est pas du Verdi, du Mozart, ou de la musique de salon de massage que les plateformes de streaming mettent régulièrement en avant. Cette musique, c'est Weightless. Cette chanson sortie en 2011 a été créée par le groupe britannique Marconi Union.

Les chercheurs ont conclu que cette musique réduisait l'anxiété de 65%, avec tout un tas de critères objectifs. Pour expliquer ces résultats, les chercheurs ont souligné la composition même de la chanson : elle est composée à un rythme de 60 battements par minute (BPM), ce qui favorise, inconsciemment, la synchronisation de notre coeur et une grande relaxation.

Weightless dure huit minutes, mêlant différents instruments et des sons électroniques, le tout conçu spécifiquement dans le but de favoriser la détente. Pour ceux qui en redemandent, il existe même une version prolongée de plus de dix heures, offrant ainsi un éventail encore plus large de ses avantages.