Cet aliment courant va manquer, les prix ont déjà flambé et ce n'est que le début

L'alerte a été donnée par les producteurs : cet aliment très apprécié des Français risque de connaître une pénurie prochainement.

L'alerte est lancée avant l'hiver. Les prix d'un aliment très courant, que l'on trouve dans toutes les cuisines, vont flamber dans les prochains mois. D'ordinaire peu cher, il risque même de devenir un produit bien plus rare et surtout plus coûteux dès les fêtes de fin d'année. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, le prix de votre sachet de pommes de terre a fortement augmenté ces dernières semaines : +23% sur le prix au kilo, avec un sachet ordinaire de 2,5 kilos qui peut frôler les 5 euros. Ce n'est pourtant malheureusement que le début.

La raison principale est simple : le climat. Des pluies torrentielles, des inondations et un temps maussade dans la durée ont ruiné une part significative des récoltes. Des champs entiers en France, Belgique, mais aussi aux Pays-Bas, des régions stratégiques pour la production européenne, sont devenus de véritables marécages, engloutissant les précieuses pommes de terre plantées sous des flots de boue. Le nord de la France, une région traditionnellement productrice de pommes de terre, a subi une météo désastreuse ces dernières semaines, avec des fortes pluies très régulières qui ont occasionné des crues, mais aussi et surtout de vraies difficultés pour les producteurs de patates, dans l'incapacité de récolter et de sauver leurs pommes de terre.

Ces mauvaises nouvelles concernant ces futures pommes de terre s'ajoutent à une précédente récolte catastrophique, "la pire des 30 dernières années" selon le président de l'Union Nationale des producteurs de pommes de terre. La production de pommes de terre a été en chute libre en 2022. En France, la terre dédiée à leur culture a rétréci de 11 % en un an, soit une perte énorme en termes de production, avec une rapide augmentation des prix à la clé.

Et ce n'est pas tout : nos voisins européens font face à la même crise. Avec une offre en baisse, les prix des pommes de terre sur le marché de gros ont plus que doublé, faisant un bond spectaculaire de 8 à 20 euros le quintal. Les coûts de production flambent également, en partie à cause de la hausse des prix de l'énergie et des engrais suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. Résultat ? Votre sac habituel de pommes de terre pourrait bientôt peser bien plus lourd dans votre budget.

Cette crise ne touche pas seulement les pommes de terre fraîches. Tous les produits dérivés – frites, chips ou purées – vont très certainement subir le même sort ces prochaines semaines. Préparez-vous à des augmentations de prix dans les rayons de vos supermarchés, dans les restaurants qui en utilisent beaucoup sous toutes ses formes et peut-être même à des pénuries temporaires sur certaines variétés.