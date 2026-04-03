Son empire ne cesse de s'étendre : Thibaut Courtois devient (comme Nadal et LeBron James) propriétaire d'une écurie de course

Gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois a décidé de se diversifier avec de nouvelles activités.

Non, Thibaut Courtois n'est pas à la retraite. Le portier de la Belgique et du Real Madrid, a encore quelques années devant lui et reste toujours l'un des meilleurs gardiens de la planète. Cela ne l'empêche pas toutefois de prendre des décisions pour l'avenir et d'investir dans d'autres activités.

C'est pourquoi le gardien du Real Madrid est devenu copropriétaire du Sierra Racing Club, une écurie du championnat E1 Series de bateaux électriques ! "Nous ne sommes pas là pour jouer. Nous sommes là pour gagner" a d'ailleurs lancé le joueur lors de l'annonce de cette signature. Pour ceux qui ne connaissent pas, la compétition est digne de la Formule 1, mais sur l'eau. Le premier championnat du monde a eu lieu en 2024, mais ce sport a connu un essor considérable depuis. Les courses se déroulent sur quatre continents, notamment à Côme, Monaco et Miami. "Sierra Racing Club correspond exactement à ce que NxtPlay (sa société d'investissement) recherche dans ce sport", déclare Courtois sur Instagram. "Notre objectif est de devenir l'une des équipes les plus reconnues et innovantes d'E1. "