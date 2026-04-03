Son empire ne cesse de s'étendre : Thibaut Courtois devient (comme Nadal et LeBron James) propriétaire d'une écurie de course
Gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois a décidé de se diversifier avec de nouvelles activités.
Non, Thibaut Courtois n'est pas à la retraite. Le portier de la Belgique et du Real Madrid, a encore quelques années devant lui et reste toujours l'un des meilleurs gardiens de la planète. Cela ne l'empêche pas toutefois de prendre des décisions pour l'avenir et d'investir dans d'autres activités.
C'est pourquoi le gardien du Real Madrid est devenu copropriétaire du Sierra Racing Club, une écurie du championnat E1 Series de bateaux électriques ! "Nous ne sommes pas là pour jouer. Nous sommes là pour gagner" a d'ailleurs lancé le joueur lors de l'annonce de cette signature. Pour ceux qui ne connaissent pas, la compétition est digne de la Formule 1, mais sur l'eau. Le premier championnat du monde a eu lieu en 2024, mais ce sport a connu un essor considérable depuis. Les courses se déroulent sur quatre continents, notamment à Côme, Monaco et Miami. "Sierra Racing Club correspond exactement à ce que NxtPlay (sa société d'investissement) recherche dans ce sport", déclare Courtois sur Instagram. "Notre objectif est de devenir l'une des équipes les plus reconnues et innovantes d'E1. "
L'ancien joueur de tennis Rafael Nadal, le basketteur LeBron James et l'ancien attaquant Didier Drogba se sont également lancés dans ce sport il y a quelques mois. Will Smith ou encore DJ Steve Aoki sont également impliqués. Thibaut Courtois y puise visiblement sa motivation. "Qui ai-je le plus envie de battre ? Didier Drogba, car il était mon coéquipier à Chelsea." A travers sa société, Thibaut Courtois a également fondé sa propre écurie de course, TC Racing, où il ambitionne de développer de jeunes talents en Formule 4, et est devenu actionnaire de l'organisation espagnole d'esport DUX Gaming... Un vrai businessman.