La Fifa annule des milliers de réservations pour la Coupe du monde

En raison des contraintes de visa et le rejet des Etats-Unis, la Fifa a du prendre des mesures.

À quelques semaines du début de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, prévu le 11 juin, la FIFA a annulé des milliers de réservations d'hôtel dans plusieurs villes des États-Unis et du Mexique. P lusieurs médias, dont KERA News à Arlington (Texas), le journal britannique The Independent et ABC News à Philadelphie ont relayé les informations ces derniers jours.

À Philadelphie, la FIFA aurait annulé environ 2 000 réservations de chambres d’hôtel, et à Mexico, elle a annulé 800 réservations de chambres début mars, ce qui correspond à 40 % des réservations de l’organisation dans la ville, selon le média mexicain El Financiero . Des chiffres considérables sans aucune véritable explication.

Toutefois, selon un porte-parole de la FIFA, l'organisation ajuste le nombre de réservations d'hôtel en fonction des prévisions de fréquentation des matchs, qui évoluent au fur et à mesure que les gens réservent leurs billets. "À mesure que les chiffres de fréquentation se précisent, et à mesure que nous approchons du début des matchs, la FIFA ajustera les réservations de chambres d'hôtel en conséquence", a déclaré le porte-parole, selon KERA News. Le directeur général de l'organisation hotelière n'est d'ailleurs pas surpris. "Au fil du temps, ils ont annulé certaines réservations parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils n'en avaient plus besoin. Il n'y a pas d'autre raison", a-t-il déclaré à ESPN .

Mais de son côté, Brent DeRaad, président de l'Office de tourisme et des congrès d'Arlington, affirme que le sentiment anti-américain et les difficultés d'obtention de visas pour les États-Unis pourraient être des facteurs. "La politique du gouvernement américain ces dernières années a envoyé un signal clair au reste du monde, et beaucoup s'inquiètent de venir aux États-Unis