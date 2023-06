La somme que Lionel Messi a refusée en snobant l'Arabie Saoudite dépasse les records

Lionel Messi a choisi l'Inter Miami comme prochaine destination. Il touchera un salaire conséquent, mais bien moindre que la somme que lui proposait l'Arabie Saoudite, qui aurait même renchéri ces derniers jours...

Le feuilleton Lionel Messi en Arabie Saoudite aura pris fin très rapidement. L'Argentin, qu'on savait sur le départ à Paris depuis des semaines, a annoncé le 7 juin dernier dans la presse espagnole qu'il avait décidé de porter la saison prochaine le maillot de l'Inter Miami, aux Etats-Unis. Son transfert en Arabie Saoudite était pourtant acquis selon plusieurs observateurs, qui voyaient déjà "la Pulga" rejoindre deux autres légendes du foot, Ronaldo et Benzema, dans ce championnat boosté aux pétrodollars.

Il faut dire que Lionel Messi avait déjà un lien tout particulier avec le royaume saoudien, lui qui avait provoqué un scandale au PSG au début du mois de mai, après un voyage non autorisé à Riyad. Ambassadeur pour le tourisme dans la péninsule, le gaucher argentin y était aller honorer un contrat XXL, avoisinant les 30 millions d'euros. On pouvait donc imaginer la somme qu'il pourrait toucher en y jouant au football cette fois. Et certains ne se sont pas privés.

Une offre surclassant les salaires de Ronaldo et Benzema

Selon les estimations qui ont fuité, Lionel Messi aurait en effet touché une somme colossale en jouant en Arabie Saoudite. Inimaginable même. D'après les informations publiées par Helena Condis Edo, journaliste sportive pour plusieurs médias catalans, ce sont pas moins de 500 millions d'euros par an qui auraient été proposés in extremis par les Saoudiens, qui ont tenté de rattraper le footballeur dans les tout derniers jours avant son transfert, alors qu'il se tournait déjà vers le continent américain. Le tout pour un engagement de trois ans, soit 1,5 milliard d'euros pour l'international argentin de 35 ans.

Cette somme record, qui représente près de 42 millions d'euros par mois et plus de 1 million par jour, aurait été plus élevée que celles proposées à Ronaldo (400 millions d'euros, la moitié étant liée à un rôle d'ambassadeur) ou Benzema (200 millions d'euros). Elle surpasse de très loin celle que Messi a pourtant acceptée pour voguer vers les Etats-Unis : la star argentine sera rémunérée 50 millions de dollars en MLS selon RMC Sport, ce qui correspond à 47 millions d'euros.

Si Messi pouvait devenir en Arabie Saoudite le sportif le mieux payé de la planète, devant LeBron James, le champion du monde 2018 en a donc décidé autrement, séduit par le projet de David Beckham à Miami. "L'aspect financier n'a jamais été un problème, ni un obstacle en quoi que ce soit", a justifié le septuple ballon d'or il y a quelques jours, évoquant surtout un choix de vie pour lui et sa famille, après deux années compliquées dans la capitale française. Lionel Messi, qui aura marqué le football sur tout le continent et plus spécifiquement au FC Barcelone, quittera donc l'Europe pour la première fois après plus de 22 ans.