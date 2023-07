Tony Parker déçu par Victor Wembanyama, cet événement qui a bien failli les brouiller

Tony Parker avait fait de Victor Wembanyama son poulain à l'ASVEL. Mais le nouvel homme fort des Spurs en a décidé autrement, si bien que leur relation a pu en être impactée.

Tout est bien qui finit bien ? En rejoignant les San Antonio Spurs dans la foulée d'une draft historique qui a placé pour la première fois de l'histoire un joueur français en position de choix n°1 de la célèbre sélection NBA, Victor Wembanyama s'est évidemment retrouvé à marcher sur les traces de Tony Parker, star de la franchise texane dont le maillot, retiré, orne désormais le plafond de la salle de San Antonio.

La réaction de Tony Parker était naturellement très attendue. Si les deux hommes ont posé ensemble au cours d'une soirée passée en commun à regarder les dernières performances de l'équipe de France U19, leur relation a beaucoup interrogé ces derniers mois, "TP" s'avérant visiblement déçu par le choix fait par le jeune prodige. Non pas celui de San Antonio mais celui de son club précédent, les Mets de Boulogne-Levallois.

Lors de la saison 2021-2022, Parker a intégré dans son équipe de l'ASVEL Lyon-Villeurbanne la jeune pépite française en provenance de Nanterre. On imaginait le duo foncer vers la NBA mais le jeune tricolore a surpris son monde en choisissant, après une seule saison couronnée d'un titre de champion de France, de rejoindre Boulogne-Levallois à l'orée de la saison 2022-2023.

Parker : "Je ne sais pas s'il a vraiment progressé"

"Je sais que ce n'était pas un moment facile pour lui et pour moi, mais au final je sais qu'il ne souhaite que le meilleur pour mon avenir. Il a compris ma décision. Je sais que j'ai pris la meilleure décision mais je suis reconnaissant pour le temps passé à l'ASVEL", avait détaillé "Wemby" après son départ. Son choix n'avait alors pas été totalement compris par Tony Parker.

"On était parti sur un projet de deux ans, (...) et la saison prochaine, on allait passer à la vitesse supérieure et tout faire pour lui sur l'année 2. (...) On l'aurait fait jouer 30 minutes par match la saison prochaine", commentait-il alors dans les colonnes de L'Equipe. "C'était le plan, lui donner des responsabilités et qu'il grandisse. C'est ce qu'on lui avait promis. C'est pour cela que je ne comprends pas".

Mi-avril 2023, l'ex-meneur des Bleus avait également émis quelques critiques sur le choix de son ancien protégé. "Le regret, c'est que je ne sais pas s'il a vraiment progressé cette saison et s'il s'amuse vraiment en ne jouant qu'un match par semaine. L'Euroligue l'aurait bien préparé pour la saison prochaine, comme Luka Doncic, qui l'a gagnée avec le Real Madrid. C'est ça que j'aurais voulu que Victor fasse", assurait-il alors au Progrès.

La hache de guerre a été visiblement enterrée et Parker a prévenu les Américains dans une interview donnée à KSAT News après les début du prodige en Summer League mi-juillet. "Je trouve juste que parfois les attentes sont irréalistes. Mais il va clairement changer le jeu, juge-t-il. "On n'a jamais vu ça avant, un joueur de sa taille, avec toutes ses qualités. J'espère juste vraiment que les gens vont être patients, parce qu'il va falloir du temps avant qu'il domine la NBA et qu'il nous ramène un titre."