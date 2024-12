Ce rappeur très sulfureux affirme être le cousin de Teddy Riner, le judoka s'est bien gardé de confirmer

Vous connaissez Teddy Riner, mais connaissez-vous réellement les proches du quintuple champion olympique ?

Champion olympique pour la 5e fois à l'occasion des Jeux olympiques de Paris 2024 après avoir remporté une médaille d'or en individuel et lors de l'épreuve par équipes, Teddy Riner est plus que jamais dans le panthéon du sport français, mais également mondial.

De quoi provoquer l'admiration de tout un peuple, et sans doute encore plus des personnes qui le suivent au quotidien et notamment ses proches. Sa femme Luthna Plocus est d'ailleurs sa première supportrice. Mannequin, artiste et communicante, elle est la mère de ses deux enfants. Le reste de la famille de Teddy Riner reste discrète et ne s'immisce pas trop dans sa vie.

Ce n'est pas le cas de cette légende du rap français, qui a affirmé par le passé être un membre de ce cercle très restreint. Doc Gyneco a en effet assuré être un cousin du champion multimédaillé. Une révélation improbable que le rappeur français avait lâchée lors de sa venue sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, diffusée sur C8 en 2019.

"Teddy, c'est mon vrai cousin de sang !", avait-il lancé. Ce que Teddy Riner n'a jamais confirmé, la question ne lui ayant jamais vraiment été posée. On ne connaît donc pas le degré de parenté entre les deux hommes qui ont 15 ans d'écart. Et il n'est pas garanti que la légende olympique se mette subitement à revendiquer ce lien "de sang", comme l'a qualifié "le Doc".

Après avoir été membre du groupe Ministère A.M.E.R, Doc Gyneco a été l'un des précurseurs du rap en France, mais depuis quelques années, il enchaîne les faits divers plutôt que les succès. Celui qui s'appelle dans la vraie vie Bruno Beausir a d'abord été reconnu coupable de fraude fiscale en 2008 qui lui vaudront dix mois de prison avec sursis, quelques mois seulement après avoir publiquement soutenu Nicolas Sarkozy pour la présidentielle de 2007.

En 2021, Doc Gyneco sera aussi condamné pour des faits de violences conjugales à l'encontre de son épouse et écopera de 5 mois de prison avec sursis et 2 000 euros d'amende. La même année, son nom a été cité par les policiers dans une affaire impliquant cette fois une agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans, sans qu'aucune suite n'ait été médiatisée à ce stade.

Même si cela n'est arrivé que très rarement Doc Gyneco et Teddy Riner se sont pourtant déjà affichés ensemble. Le "Doc" a notamment assisté au Tournoi de Paris de février 2010 lorsque le géant Riner était en train de devenir une superstar dans le monde du judo. Il avait commenté aussi sur les réseaux sociaux l'un des succès du colosse aux Mondiaux.