Sa chanson a été la plus vendue en France en 2011, il est désormais joueur de tennis

Star des années 2010, il a désormais totalement changé de vie et s'est reconverti dans le sport.

Tube d'un jour, tube pour toujours ! Avoir une musique qui reste dans la tête et qui ressort très souvent pour les anniversaires, la nouvelle année, ou dans une boite de nuit, c'est le jackpot pour les chanteurs. Si certaines peuvent en vivre jusqu'à la fin de leurs jours ou faire carrière, d'autres vont préférer s'éloigner de cet univers pour embrasser un nouveau métier. Et si les sportifs reconvertis dans la chanson sont nombreux, de Julio Iglesias à Yannick Noah, l'inverse peut aussi arriver, pour peu qu'on soit encore jeune et en pleine forme physique.

C'est le cas de Stefan Gordy. Ce nom, à première vue, ne vous dira certainement pas grand chose. Normal : ce dernier n'a jamais utilisé ce nom pour ses chansons puisqu'il faisait parti du groupe LMFAO (pour "Laughing My Fucking Ass Off" - sic) ! Le groupe californien a cartonné pendant plusieurs années et notamment en 2011 avec la chanson "Party Rock Anthem", titre qui a atteint la première place en France en 2011 et devenant même le single le plus vendu de l'année selon le Syndicat National de l'Edition Phonographique. Le clip a atteint aujourd'hui 2,5 milliards de vues sur YouTube.

Le groupe a finalement décidé de se séparer en 2012 afin que les deux membres puissent se consacrer à leurs carrières solos. Un échec car on retrouvera finalement Stefan Gordy sur un tout autre terrain cette année : un court de tennis. La reconversion du musicien est étonnante, mais s'explique finalement assez facilement. Le père Stefan Gordy a longtemps joué aux échecs avec un certain Boris Becker et il figurait tout de même dans les 40 meilleurs joueurs de Californie du Sud, à 16 ans, selon We Are Tennis.

"J'ai joué en juniors avec les frères Bryan, Jason Cook, tous ces gars-là. Les frères Bryan avaient un an de moins que moi, mais ils étaient mieux classés que moi. Ils étaient 1 et 2, et j'étais quelque part à la 40e place dans l'État. J'étais là-haut ! J'ai fini par me lancer dans la musique, mais je n'ai jamais oublié mon coup droit. Je n'ai jamais oublié mon service", a-t-il expliqué récemment.

L'ancien compagnon de la Biélorusse Victoria Azarenka (ancienne n°1 mondiale et double vainqueure en Grand Chelem) a donc tenté le pari de se (re)lancer sur le circuit professionnel en participant à des tournois ITF (Fédération Internationale de Tennis) cette année. Malheureusement, c'est un retentissant échec pour l'ancienne star de pop.

Stefan Gordy a été sèchement battu au premier tour des qualifications du tournoi de Charm el-Cheikh, en Egypte, avec une défaite 6-0, 6-0 face au Slovaque Dusan Baranec, mais également face au Norvégien Leyton Rivera (1299e à l'ATP) dans le tableau principal d'un autre tournoi quelques jours plus tard, 6-1, 6-0 en 43 minutes. Affaire à suivre ?