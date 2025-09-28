On sait désormais quel salaire Hanouna a accepté pour aller sur W9, il a dû faire un énorme effort

En passant de C8 à W9, Cyril Hanouna a dû revoir à la baisse son salaire qui a été divisé par deux ou presque, soit une perte de plusieurs millions d'euros par saison.

Une rude rentrée pour l'animateur star qui doit garder ses fanzouzes, se renouveler et jouer le jeu de la sobriété, le tout avec moins d'argent ! C'est un secret de polichinelle dans le monde des médias : Cyril Hanouna a perdu gros avec la fin de C8, fermée par l'Arcom en début d'année et son recrutement un peu par défaut sur W9 cet été. Alors que Tout beau tout n9uf (TBT9) a été lancé à la rentrée, il perd des parts de marché face à son concurrent honni, Quotidien, sur TMC.

Le talk-show de Cyril Hanouna passe en effet régulièrement derrière celui de Yann Barthès selon les derniers chiffres de Médiamétrie. Le 1er septembre, jour du lancement en grandes pompes de TBT9, W9 a comptabilisé 814 000 personnes devant l'antenne à 18h30, un chiffre qui est monté à plus d'1 million une heure plus tard, pour atteindre finalement le pic de 1,52 million à partir de 21h. Si l'émission a globalement été au-dessus de Quotidien ce jour là, Yann Bartez a enregistré le plus gros pic avec 1,75 million de téléspectateurs en fin d'émission. Hanouna n'a d'ailleurs pas réussi à égaler le lancement de la dernière saison de TPMP avec un plus haut à près de 1,8 million de téléspectateurs à l'époque.

Depuis, l'audience s'est logiquement érodée, passée la curiosité. Cette semaine, la première partie de TBT9 a en moyenne été suivie par un peu moins d'1 million de personnes, la suite par 1,1 million d'inconditionnels et la troisième partie par environ 1,5 million de téléspectateurs, Hanouna perdant même entre 50 000 et 55 000 téléspectateurs certains jour. Les trois parties de Quotidien sur TMC font mieux jeudi et plusieurs autres jours.

Et Hanouna doit aussi composer avec un peu moins d'argent. En rejoignant le groupe M6, la star a dû accepter de voir son contrat passer à 20 millions d'euros annuels a indiqué Le Parisien cette semaine. Une forte baisse comparé aux quelque 35 millions par an versés par C8 et Bolloré à l'époque de TPMP. La rémunération d'Hanouna serait même divisée par deux ou plus si l'on se base sur les déclarations de Vincent Bolloré lui même devant le CSA, qui disait avoir déboursé la coquette somme de 250 millions d'euros en 2015 pour conserver Hanouna encore 5 années, soit 50 millions par an jusqu'en 2021 donc. A l'époque, il multipliait le salaire de son animateur préféré par 2,5.

Quelle que soit la base de départ, la perte financière est importante pour le trublion préféré des Français, qui touchait l'un des plus gros salaires du PAF jusqu'ici. Reste à savoir si des primes exceptionnels sur M6, négociés hors contrat, viendront mettre un peu de beurre dans les épinard.