26 degrés en novembre, plages désertes et bière bon marché : c'est le bon plan avant l'hiver, et c'est pas loin

Cet endroit est le meilleur rapport qualité/prix de la saison automnale, même pour des voyages improvisés.

Le froid, la pluie et le brouillard envahissent nos journées... et ce n'est que le début ! A cette période, nombreux sont ceux qui rêvent de soleil et de mer mais qui restent bloqués par les prix exorbitants des destinations lointaines comme les Caraïbes ou l'Asie. Ca tombe bien, on a trouvé la destination la plus propice aux voyages spontanés : à seulement 4 heures de vol direct depuis Paris, ce refuge méditerranéen ravira les voyageurs à l'affût de séjours courts pour se requinquer.

Des vols bon marché accessibles aux voyageurs de dernières minutes, des plages désertes et des températures douces... Cette "île au printemps éternel" offre de nombreux atouts à l'automne, et vous fera même faire des économies : une pinte de bière vous coûtera moins de 2 euros et le poisson frais, disponible de partout, est à moins de 10 euros.

Los Cristianos est une station balnéaire du sud de Tenerife dans les Îles Canaries. © lorenzobovi - stock.adobe.com

Bienvenue à Tenerife, le meilleur plan de l'automne ! A cette période de l'année, il est même conseillé de réserver l'hébergement et la voiture de location sur place : de nombreux hôtels proposent des chambres à moitié prix et des surclassements gratuits. Quant aux voitures de location, de type citadines de catégorie "mini" ou "économiques", elles sont proposées à moins de 10 euros par jour en offre de "dernière minute" contre 30 euros sur réservation 3 semaines à l'avance...

Sur cette grande île de l'archipel espagnol des Canaries, vous constaterez que l'automne est loin d'être la basse saison climatique : la température moyenne oscille entre 23 et 26 degrés avec un ciel dégagé et un grand soleil, et la mer avoisine les 22 degrés, idéale pour se baigner. A vous les plages sans personne à l'horizon, sans la chaleur écrasante de l'été, et le mojito au soleil moins cher qu'un café en ville !

Puerto de la Cruz est une ville de la côte nord de Tenerife, célèbre pour ses maisons colorées et sa végétation luxuriante. © Aliaksei - stock.adobe.com

Si votre priorité absolue est de bronzer sous un soleil éclatant tous les jours du mois de novembre, visez directement le sud-ouest de Tenerife, la zone la plus fiable en termes d'ensoleillement grâce à la protection du Mont Teide. Direction la Costa Adeje avec ses plages aménagées et chics (comme Playa del Duque ou Playa Fañabé), ses nombreux restaurants gastronomiques offrant des dîners au coucher de soleil ou encore visez les stations balnéaires voisines de Los Cristianos, Los Gigantes ou Puerto Santiagno, un excellent point de départ pour l'observation des baleines et dauphins.

Playa de la Tejita, une pépite de Tenerife. © mrks_v - stock.adobe.com

Playa de la Tejita, située plus à l'est sur la côte sud de Ténérife, est un secret bien gardé pour ceux qui recherchent un cadre plus paisible, avec ses vues spectaculaires sur la Montaña Roja, une petite montagne volcanique de couleur rouge. Pour un séjour plus authentique et un climat doux pour la randonnée, vous pouvez toujours découvrir le nord de Tenerife autour de Puerto de la Cruz, plus vert et luxuriant mais aussi plus exposé aux nuages.

Nombreux sont les Européens qui vantent l'atmosphère détendue de Tenerife. Un long week-end de 3-4 jours ou mieux une semaine suffisent pour se ressourcer sans percer le porte-monnaie et sans la fatigue du long-courrier. Qui dit mieux pour ce mois de novembre ?