Vous ne supprimez pas complètement votre historique de recherche - voici comment l'effacer totalement

YouTube et Google conservent votre historique de recherche, sauf si vous utilisez un paramètre spécifique.

La confidentialité en ligne est un problème important pour beaucoup de gens et nombreux sont ceux qui préfèrent garder leur historique de recherche privé. Mais saviez-vous que Google et YouTube conservent votre historique de recherche même si vous l'avez supprimé de votre navigateur ? Cela touche tous les utilisateurs qui n'ont pas effectué un changement de paramètre crucial. Bien qu'il soit toujours possible que des traces de votre historique de recherche perdurent, suivre les étapes suivantes fournira une couche supplémentaire de protection de la confidentialité de vos recherches sur Internet.

Concernant vos consultations de YouTube d'abord, plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour supprimer votre historique de recherche. La première option consiste à supprimer les requêtes de recherche individuelles dans l'application. En ouvrant l'application YouTube, en sélectionnant la barre de recherche, puis en appuyant et en maintenant appuyé sur l'une des suggestions de résultats de recherche avec l'icône Historique (qui ressemble à une horloge) à côté, vous pouvez choisir l'option "Supprimer" dans la fenêtre contextuelle qui apparaît.

Sinon, vous pouvez modifier vos paramètres dans l'application YouTube pour empêcher la sauvegarde de votre historique de recherche. Pour ce faire, cliquez sur votre photo de profil, accédez aux Paramètres en cliquant sur la petite roue dentée en haut de votre appareil, puis sélectionnez Gérer tout l'historique. Si vous voyez l'option "l'historique YouTube est enregistré", cliquez dessus et désactivez-le. Vous pouvez également programmer une suppression automatique au bout de plusieurs jours.

© Google

L'application de recherche Google pour sa part est l'une des fonctionnalités les plus pratiques d'Android, car elle permet aux utilisateurs d'obtenir rapidement des résultats de recherche en appuyant sur la barre de recherche de l'écran d'accueil. Comme pour YouTube, vous pouvez appuyer et maintenir sur des résultats de recherche spécifiques pour les effacer de l'historique de votre téléphone. Voici comment supprimer manuellement cet historique :

Sur votre téléphone ou tablette Android, ouvrez l'appli Google En haut à droite, appuyez sur votre photo de profil ou initiale > Historique de recherche. Une fois sur cette partie, vous pouvez choisir plusieurs options telles que : Enregistrement dans l'activité sur le web et les applis : consultez alors chaque application Google et supprimez les activités que vous souhaitez.

: consultez alors chaque application Google et supprimez les activités que vous souhaitez. Suppression automatique : vous permet de supprimer automatiquement votre historique au bout du nombre de mois que vous souhaitez (3, 18 ou 36 mois).

vous permet de supprimer automatiquement votre historique au bout du nombre de mois que vous souhaitez (3, 18 ou 36 mois). Suppression jour par jour : vous retrouvez votre historique classé par journée. Vous pouvez pouvez ainsi les supprimer en cliquant sur la petite croix ou décider de tout supprimer en sélectionnant Supprimer > Supprimer toute l'activité.

Le mieux est de configurer Google pour supprimer automatiquement vos recherches afin qu'elles ne soient pas enregistrées. Pour cela procédez ainsi :