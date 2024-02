Cette arnaque se répand à la montagne, tout le monde peut se faire avoir

A la montagne, une arnaque concernant les moniteurs de ski peut vraiment vous mettre dans l'embarras et vous faire perdre beaucoup d'argent.

Si depuis plusieurs années c'est le manque de neige qui inquiète, un autre problème est de plus en plus fréquent sur les stations de ski. Il s'agit d'une arnaque très bien rodée concernant les moniteurs de ski et vous pouvez facilement tomber dans le piège...

Cette arnaque peut d'abord prendre la forme de faux cours de ski. Aujourd'hui, il est possible de réserver vos cours de ski en quelques clics sur internet. La recrudescence des annonces et offres sur les réseaux sociaux a visiblement donné des idées aux fraudeurs. Il est bien embêtant de réserver des cours pour finalement se retrouver seul en bas des pistes, encore plus si vous avez déjà engagé beaucoup d'argent... Les arnaqueurs vous demandent en effet de payer vos cours en amont de votre arrivée dans la station pour ensuite disparaitre.

Si vous réservez des cours en ligne qui vous semblent moins chers, méfiez-vous. Il se peut que ce prétendu moniteur de ski n'existe tout simplement pas. De telles arnaques arrivent chaque année dans les stations comme l'a déclaré Sébastien Mérignargues, directeur d'Avoriaz 1800, auprès du Figaro : "On reçoit une ou deux personnes par saison pour ce type d'escroquerie. En général, on parvient à trouver un moniteur reconnu pour quelques heures de cours çà et là".

Vous pouvez également tomber sur un moniteur qui n'a en réalité même pas le droit d'exercer mais qui va tout de même vous prodiguer des heures de cours. Le ski pouvant être un sport dangereux, vous ne pouvez pas faire confiance à n'importe qui pour vous apprendre à descendre les pistes. De plus, les fraudeurs ne disposent d'aucune assurance responsabilité civile s'il vous arrive quoi que ce soit. Vous ne pourrez donc toucher aucune compensation financière si jamais vous vous blessez en plein cours par exemple.

La solution est simple : vous devez passer par une école de ski bien connue pour ne prendre aucun risque. Il reste également la possibilité de réserver directement sur place vos heures de ski. Attention toutefois, en période de vacances scolaires, et plus particulièrement pour les cours pour enfants, les places et meilleurs créneaux horaires sont vite pris d'assaut.