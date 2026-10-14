Mobilisation du 17 octobre 2026 : le retour des Gilets jaunes ? Ronds-points, stations-services, manifestations... Ce qui est prévu

Un appel à une grande mobilisation nationale a été lancé pour le 17 octobre. Si les contours sont encore un peu flous, différentes formes d'actions sont envisagées et rappellent le mouvement des Gilets Jaunes de 2018.

Depuis le début du mois de septembre, des appels à la mobilisation ont envahi les réseaux sociaux, convergeant vers la date du samedi 17 octobre. Ils évoquent même de relancer le mouvement des Gilets jaunes, qui avaient marqué l'année 2018. L'origine de la date remonte à la vidéo d'un jeune homme publiée le 9 septembre, sur TikTok, avec un compte intitulé "V2" : "Moi ce que je vous propose, c'est une manifestation pour l'essence. [...] Samedi 17 octobre 2026 ! C'est un samedi et c'est les vacances. Tout le monde peut être là".

Les revendications actuelles sont assez proches de celles d'il y a 8 ans : l'augmentation du prix à la pompe cristallise la colère. Elles devraient s'étendre à des questions plus larges autour du pouvoir d'achat, de la fiscalité et de la représentation politique, à quelques mois de l'élection présidentielle.

Si l'appel est parti des réseaux sociaux, une mobilisation aura bien lieu ce samedi 17 octobre. Cette date se plaçant au cœur du mouvement lycéen, les syndicats et porte-parole des étudiants ont proclamé avoir envie de rejoindre la mobilisation de ce samedi. L'Union étudiante a affirmé au Parisien se mobiliser pour revendiquer "dix mesures d'urgence", notamment la rénovation des établissements scolaires et l'embauche de personnel éducatif.

D'autres syndicats rejoignent aussi le mouvement : la CGT a affirmé soutenir la journée d'action autour du pouvoir d'achat "partout où les conditions seront réunies", a fait savoir sur LCI sa secrétaire générale Sophie Binet. La Confédération paysanne a incité à la "convergence des luttes" pour le 17 octobre en invitant les agriculteurs à se mobiliser.

S'ils ne sont pas à l'origine de cette initiative, d'anciens Gilets jaunes ont également soutenu le mouvement. Jérôme Rodrigues, qui avait perdu un œil lors des mobilisations de 2018, a appelé, sur ses réseaux sociaux, à ce que "cette date soit l'occasion de remettre les difficultés du quotidien au centre du débat public, de faire entendre nos revendications et de montrer que nous refusons de considérer la précarité comme une fatalité" et espère même une tenue dans la durée. De son côté, Maxime Nicolle, connu comme Fly Rider, a commenté : " Le 17 octobre est un appel dont on ne connaît pas l'origine, mais qui a le mérite d'agréer tout un tas de personnes qui travaillent dans différents secteurs" . Plusieurs politiques soutiennent aussi le mouvement par principe, comme Marine Tondelier, Fabien Roussel ou encore Jean-Luc Mélenchon.

Plusieurs formes de mobilisations pour le 17 octobre

Il pourrait donc y avoir du monde dans les rues ce samedi 17 octobre. Mais comment vont se présenter les mobilisations ? Le site "17octobregiletjaune.net" a été créé avec pour message : "Gilets jaunes, Gen Z, Indigné·es, paysan·nes, pompier·es, ouvrier·es, profs, soignant·es, défenseur·euses du climat, habitant·es des quartiers, retraité·es : le samedi 17 octobre, partout, nos luttes s'organisent, nos revendications s'expriment et nos solidarités se construisent". Plus de 20 000 personnes y ont signé la pétition de "mobilisation contre la vie chère et pour la démocratie".

Une carte interactive reprend également les potentielles actions, avec 436 manifestations. Elle répertorie également des appels à bloquer des ronds-points, des stations-services ou des dépôts pétroliers et raffineries. Cette carte ne permet toutefois pas de savoir combien de rendez-vous auront réellement lieu ni le nombre de participants. Parmi les autres formes d'actions possibles, "la désobéissance civile, les piquets de grève ou de musique, les barrages filtrants et les assemblées" sont aussi listés sur le site. Un parcours nocturne a aussi été annoncé à Paris avec un début à 20h dans les beaux quartiers de la capitale, a indiqué le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique, rapporte RMC.

L'ampleur du mouvement du 17 octobre encore floue ?

Les transports seront-ils touchés ? Il n'y a pas de préavis de grève déposé officiellement à ce jour dans ce secteur, mais ils peuvent encore l'être, jusqu'à deux jours avant. De plus, certaines organisations syndicales, comme la CFDT et FO, se concentrent plutôt sur une autre date : celle du 5 novembre pour une grève pour "les salaires, les services publics, l'emploi et l'industrie".

Beaucoup de revendications semblent finalement se mélanger : cela va-t-il élargir l'ampleur du mouvement ou au contraire l'éparpiller ? "Cet appel est pour le moment encore assez incertain et un peu nébuleux. Il y a parfois un gros delta entre un appel sur les réseaux sociaux et son réel suivi", a glissé une source policière auprès du Figaro.