Connaissez-vous le Kakebo ? Cette méthode japonaise permet de mieux gérer son budget

Tenir son budget est devenu un vrai défi pour de nombreux Français. Et si une méthode japonaise séculaire, le Kakebo, nous aidait à mieux gérer notre argent au quotidien ?

Boucler son buget et le respecter mois après mois est un vrai combat. Inflation galopante, frais supplémentaires, les comptes en banque des Français ont été mis à rude épreuve ces derniers mois. Et la rentrée avec sa flopée de frais prévus ou non n'a rien arrangé ! A l'heure des applications bancaires, certaines anciennes astuces ont du bon pour gérer un budget. C'est le cas de cette méthode japonaise née au début du 20e siècle et remise au goût du jour ces dernières années, par le biais de spécialistes qui saluent cette méthode.

Le nom même de la méthode en dit beaucoup ! Le Kakebo (ou Kakeibo) signifie "livre de comptes ménager" en japonais. C'est donc une méthode de gestion de budget imaginée en 1904 par Hani Motoko. Son objectif : permettre aux ménagères de l'époque de prendre en main les finances du foyer de façon autonome.

Cette méthode, à la fois simple et efficace, s'appuie sur la tenue manuelle et régulière d'un carnet où l'on note ses revenus, ses dépenses réelles et prévisionnelles. Chaque mois, on commence par lister toutes ses dépenses en les répartissant en 4 grandes catégories :

Les dépenses essentielles (alimentation, logement, santé, transport...)

Les dépenses "loisirs" (sport, cinéma, sorties...)

Les dépenses "plaisir" (restaurants, shopping, vacances...)

Les dépenses exceptionnelles et imprévues

Barbant ? Non car c'est très simple à mettre en place, surtout avec un cahier dédié. On peut même en trouver sur le net avec les catégories déjà renseignées.

On définit ensuite un montant à épargner, par exemple 10% de ses revenus, ce qui est souvent recommandée par les banques et experts comme BforBank. Puis on hiérarchise ses dépenses de la plus importante à la moins indispensable, en affectant un budget à chacune. L'objectif est de dissocier la décision de dépenser de l'acte d'achat lui-même, pour prendre du recul sur nos comportements de consommation, souvent influencés par la publicité et les réseaux sociaux.

Tout au long du mois, on note scrupuleusement chaque dépense dans son Kakebo. Cela permet de prendre conscience au jour le jour de là où va notre argent. En fin de mois, on compare les dépenses réelles à ce qui était prévu, catégorie par catégorie. On peut alors identifier les postes où l'on a trop dépensé et réfléchir à des pistes d'économies pour le mois suivant.

La force du Kakebo réside dans sa simplicité : un carnet et un stylo suffisent. Pas besoin d'application, d'abonnement à un service web payant ni de tableur compliqué. En prenant le temps de poser les chiffres sur le papier, en se posant les bonnes questions, on met de l'ordre dans ses finances. Il aide à faire la chasse aux dépenses inutiles, sans pour autant renoncer à tous ses petits plaisirs !