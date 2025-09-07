Une touriste a passé ses vacances à la plage en Corée du Nord : "tout était impeccable, ils vendent des missiles en plastique"

La Corée du Nord a inauguré récemment une immense station balnéaire ouverte en théorie aux visiteurs du monde entier. Une touriste a tenté l'aventure cet été et raconté sa curieuse expérience.

On est loin de Palavas-les-Flots, les Canaries, Majorque la Crète ou la Sardaigne, autant de spots très courus l'été. Pour ceux qui aiment l'originalité et les ambiances particulières en vacances, une nouvelle destination a ouvert ses portes cet été. Elle est très confidentielle puisque peu de touristes ont pu y mettre les pieds. Si l'on vous dit Wonsan-Kalma, pas sûr que vous voyiez tout de suite la plage et le sable fin. Et pourtant ! Cette curieuse station balnéaire promet bien des kilomètres de plage.

Une touriste a fait partie des premiers visiteurs cet été de cette nouvelle zone touristique tout juste inaugurée en Corée du Nord, l'un des pays les plus fermés de la planète. Même si la visite était "strictement contrôlée, avec des guides et des gardes qui nous accompagnaient" selon elle, la touriste se dit enchantée de ces vacances hors du commun dans ce pays fermé. Son témoignage, repris par la BBC, peut laisser songeur d'autant qu'Anastasia Samsonova est russe, un pays allié du régime de Pyongyang.

Les Russes ont ainsi fait partie des premiers (et seuls ?) touristes à visiter l'endroit cet été. Notre touriste russe s'est dit conquise. "Les chaises longues étaient toutes neuves, tout était impeccable", raconte-t-elle au sujet des plages quasi-désertes bordées de sable blanc. "L'entrée dans l'eau était très douce, c'était vraiment une très belle plage." Le complexe touristique flambant neuf de Wonsan-Kalma, inauguré le 1er juillet, s'étend sur 4 km avec des centaines de bâtiments dont des hôtels pouvant accueillir 20 000 personnes.

Mais les visiteurs étrangers restent pour l'instant limités à quelques groupes de Russes. "Quand on marchait dans la rue, ils [les Nord-Coréens] nous regardaient avec un grand étonnement car le pays est fermé depuis longtemps", note Anastasia Samsonova. L'itinéraire était fixe, "on ne pouvait pas s'en écarter sans l'autorisation des autorités nord-coréennes."

Outre les plages, les touristes ont pu goûter la cuisine locale avec de la viande souvent à base de sauce aigre-douce. Le souvenir préféré des voyageurs selon Anastasia ? Des uniformes nords-coréens et d'étonnantes répliques de missiles en plastique sous forme de statuettes vendues 40 dollars pièce, le complexe étant situé près d'un site de tests de missiles.

La zone de Wonsan-Kalma est un projet phare du dirigeant Kim Jong-un pour développer le tourisme. Inspiré de la station balnéaire espagnole de Benidorm visitée par une délégation nord-coréenne en 2017, le complexe compte des hôtels, restaurants, centres commerciaux et un parc aquatique. Mais sa construction a été entourée de secret et des ONG ont dénoncé les dures conditions de travail imposées aux ouvriers, dont du travail forcé selon la BBC.

Malgré la réouverture progressive aux visiteurs étrangers post-Covid, la Corée du Nord restreint étroitement l'accès à ce site, craignant selon les experts que ses citoyens ne se comparent défavorablement aux touristes. Pas sûr donc que vous trouviez prochainement une publicité dans votre boîte mail vous vantant les mérites de Wonsan-Kalma...