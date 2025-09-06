Ce que signifie marcher les mains derrière le dos selon la psychologie

Marcher les mains dans le dos : cette posture anodine en apparence peut, selon les psychologues, en dire long sur votre état d'esprit et votre personnalité.

C'est une posture classique lorsqu'on se promène dans la rue, sur des sentiers ou en forêt : placer ses mains derrière le dos. Anodin ? Non selon la psychologie qui y voit plusieurs raisons et indices sur votre caractère. Visiblement, cela peut même en dire beaucoup sur vous !

Peut-être le faites-vous inconsciemment lors d'une balade, perdu dans vos pensées. Loin d'être un simple réflexe, cette posture de marche traduirait le plus souvent notre besoin de réflexion, de calme, voire d'autorité selon des experts en psychologie. En 2004 déjà, les Australiens Allan et Barbara Pease analysaient déjà la technique de marque dans leur fameux ouvrage sur le langage corporel The Definitive Book of Body Language. Pour eux, les personnes influentes qui attirent l'attention marchent d'un pas rapide, à un rythme modéré et avec des foulées moyennes. Pas vraiment le cas ici !

Et les mains derrière le dos alors ? Elle peut aussi dégager de la confiance en soi selon les experts. "C'est une posture de contrôle", expliquent de nombreux psychologues selon le magazine Psychologies. Ce serait un moyen inconscient de montrer qu'on maîtrise la situation. Mais dans un contexte moins professionnel, cela peut surtout être un signe de calme, d'introspection, de besoin de réflexion. Elle est ainsi souvent adoptée spontanément par des personnes perdues dans leurs pensées lors d'une promenade ou une courte marche. En éloignant ses mains du champ de vision, on réduit les distractions extérieures, permettant à l'esprit de se recentrer sur lui-même. Le cerveau peut ainsi mieux organiser les idées et gérer les émotions.

© 123RF

Adopter cette posture, c'est aussi chercher une forme de clarté mentale, s'isoler momentanément du tumulte environnant.Ce serait ainsi un geste fréquent chez les enseignants, les chercheurs, ou toute personne appréciant réfléchir en mouvement. La position des bras confère un sentiment de contrôle et de sérénité, comme une parenthèse dans l'agitation quotidienne.

Reste la question du confort. Cette position est ainsi particulièrement visible chez les seniors. "C'est un geste d'économie, une habitude de confort", expliquent les spécialistes en motricité. Un signe d'économie mais aussi de sagesse voire une forme de tranquillité ?

Cela fait beaucoup ? Attention toutefois à ne pas tirer de conclusions hâtives, avertissent les experts. Le langage corporel ne se lit jamais de façon isolée, et le contexte reste primordial. Cette position peut tout de même avoir des avantages chez certaines personnes, notamment lors de périodes très actives où l'on peut se sentir submergés par la charge mentale ou la masse de choses à faire. Tester consciemment cette position lors d'une promenade peut alors apporter un certain apaisement : ralentir le pas, croiser nonchalamment les mains dans le dos et respirer calmement. A tester en période de rentrée ?